10 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 июня по 05 июля
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10 июля 2024 года 11:29
National Samsung Electronics Union (NSEU) - профсоюз работников южнокорейской Samsung Electronics - объявил бессрочную всеобщую забастовку, пишет Financial Times.
"Нужно это пройти. Мы сможем победить, если просто не будем выходить на работу", - цитирует газета... читать дальше
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10 июля 2024 года 11:19
Правительство РФ определило условия продления государственной программы семейной ипотеки, говорится в сообщении Минфина.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу, срок которой истекал 1 июля 2024 года, до 2030 года по ставке 6%. В рамках программы... читать дальше
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10 июля 2024 года 11:11
Вместе с общим ростом внутреннего туризма растут и продажи пакетных туров у туроператоров, но больше половины российских туристов организуют свои поездки по стране самостоятельно, сообщила Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью порталу... читать дальше
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10 июля 2024 года 11:03
Узбекистан планирует довести добычу угля в текущем году до 8 млн тонн, что более чем на 20% превысит показатель 2023 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о ходе реализации инвестиционных проектов в сфере... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:55
Чистая прибыль ПАО "Распадская" по РСБУ в 1-м полугодии сократилась в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 2,9 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Выручка (отражается за вычетом НДС) упала на 32%, до 11,5 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась в 1,9... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:48
Число проданных полисов электронного ОСАГО в 1-м полугодии 2024 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млн, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).
Доля проданных е-ОСАГО составляет 66% от всех проданных за... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:34
Девелопер "Самолет" по итогам 1-го полугодия 2024 года увеличил продажи первичной недвижимости на 42%, до 780,4 тыс. кв. м. Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос на 75% и составил 170,2 млрд рублей.
При этом, по подсчетам, в июне продажи... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:26
Китайский юань слегка повышается на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,954 руб. (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,71 коп.... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:18
Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает с 3 до 10 лет срок, в течение которого физические лица, заключившие договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), имеют право на государственную поддержку в виде стимулирующих... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:12
ЦБ РФ продал валюту расчетами 9 июля на 3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше
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10 июля 2024 года 10:05
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,89/90,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...
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10 июля 2024 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги снижением индексов на 0,1% под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти.
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом S&P 500 и Nasdaq... читать дальше
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10 июля 2024 года 09:58
Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации в 2025-2027 гг. акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции, ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 г. по сравнению с 2024 г. вырастут почти на 5%, что выше предусмотренного ранее уровня.
Поправки... читать дальше
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10 июля 2024 года 09:51
Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до... читать дальше
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10 июля 2024 года 09:46
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 июля по данным на начало операционного дня выросло до 1463 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 июля 2024 года 09:34
Доллар США умеренно дорожает к иене и незначительно снижается к евро и фунту стерлингов утром в среду, рынок оценивает заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Пауэлл во вторник сказал, что для снижения процентных ставок требуется... читать дальше
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