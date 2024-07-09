Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 июля

9 июля. FINMARKET.RU -РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6724,41 (-19,46) руб./грамм; на серебро - 87,68 (+1) руб./грамм; на платину - 2852 (-47,89) руб./грамм; на палладий - 2866,14 (-42,25) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56153,848 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1356,908 млрд руб., или на...

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Практически весь объем биржевых валютных торгов после введения ограничений стал приходиться на юани - 99,6% всех операций, говорится обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России. Объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,82 коп. и составил 11,9454 руб. Минимальный курс юаня составил 11,896 руб., максимальный - 11,985 руб. Было заключено 31137 сделок. Объем торгов составил 77413,03 млн... Минимальный курс юаня составил 11,896 руб., максимальный - 11,985 руб. Было заключено 31137 сделок. Объем торгов составил 77413,03 млн...

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Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июне 2024 года составили $14,6 млрд, снизившись на 2% относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте Банком России. При этом на фоне периода... При этом на фоне периода... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне проседающей нефти и фондовой Европы. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2% и обновил максимум на акциях технологических компаний, австралийский ASX Australia... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2% и обновил максимум на акциях технологических компаний, австралийский ASX Australia... читать дальше

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Государственные и муниципальные органы власти могут получить возможность оказания российским разработчикам видеоигр мер поддержки. Это предусмотрено разработанным Минэкономразвития законопроектом о регулировании видеоигровой отрасли, с которым ознакомился... читать дальше

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Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-мае 2024 года сократился относительно того же периода 2023 года на 6,6% и составил $10,9 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Как сообщалось, в январе-апреле было... Как сообщалось, в январе-апреле было... читать дальше

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Программа российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке РФ на 2024-2029 годы, а также о принципах сотрудничества в Арктической зоне России принята в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ 8-9... читать дальше

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Цены на кофе для конечных потребителей будут расти и дальше, поскольку изменение климата, перебои в поставках и новые правила Евросоюза приводят к увеличению затрат обжарщиков, прогнозирует председатель совета директоров итальянской компании Lavazza Джузеппе Лавацца. "Цены на... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) США для снижения процентных ставок нужно больше благоприятных данных о динамике инфляции, полагает глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Текст его выступления опубликован на сайте Центробанка. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение... Федрезерв и ранее заявлял, что снижение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,69 коп. и составил 11,9491 руб. Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 11,981 руб. Было заключено 21420 сделок. Объем торгов составил 40746,87... Минимальный курс юаня составил 11,856 руб., максимальный - 11,981 руб. Было заключено 21420 сделок. Объем торгов составил 40746,87...

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из кредитной истории физических лиц сведения о месте рождения. Мера призвана ускорить процесс предоставления кредита, если человек родился в населенном пункте, который уже не существует, переименован, либо находится... читать дальше

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Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе-июне 2024 г. на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 3,891 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания. В том числе во... В том числе во... читать дальше

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Товарооборот между Россией и Индией уже на 70% обслуживается национальными валютами, в перспективе - использование цифровых финансовых активов, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин по итогам встречи российского лидера... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник без единой динамики в ожидании выступления председателя Федеральной резервной системы в Конгрессе США. Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта... Индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в июне поднялся до 91,5 пункта по сравнению с 90,5 пункта... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6724,41 (-19,46) руб./грамм; на серебро - 87,68 (+1) руб./грамм; на платину - 2852 (-47,89) руб./грамм; на палладий - 2866,14 (-42,25) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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