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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 88,0031 руб.
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09 июля 2024 года 17:10
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 июля в размере 88,0031 руб.
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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июля, составляет 88,0031 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,57 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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