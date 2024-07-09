Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -248,9 млрд руб.

9 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 июля по данным на начало операционного дня выросло до -248,9 млрд руб.

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Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в РФ с 1 июля 2025 г. социального банковского вклада и социального банковского счета, условия которого будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка... читать дальше

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Торгово-экономическое сотрудничество России и Таджикистана развивается хорошими темпами, однако темпы роста взаимного товарооборота могут быть выше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Хорошими темпами развивается наше торгово-экономическое сотрудничество.... "Хорошими темпами развивается наше торгово-экономическое сотрудничество.... читать дальше

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Министерство финансов России 10 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26247, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных... Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных... читать дальше

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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны, для размещения на территории другой стороны. Согласно тексту соглашения, регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется уполномоченным... Согласно тексту соглашения, регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется уполномоченным... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов. НДФЛ НДФЛ В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает... В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает... читать дальше

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В среду, 10 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 23,46 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6,53 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая продлевает срок действия налога на прибыль для ИТ-компаний в 5% до 2030 года. Поправка была внесена правительством ко второму чтению системного налогового законопроекта (N639663-8). Изначально, в... Изначально, в... читать дальше

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Российскими страховщиками за 6 лет, начиная с 2018 года, было направлено правоохранителям более 59,5 тыс. заявлений в связи со случаями, имеющими признаки мошенничества, такие данные привел в ходе пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей... читать дальше

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Правительство РФ предлагает осуществить в 2025-2027 годах индексацию акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции. Соответствующие поправки приняты Госдумой в рамках 2-м чтения законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Ранее замминистра финансов Алексей... Ранее замминистра финансов Алексей... читать дальше

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Сотрудничество Индии и России в сфере энергетики позволило обеспечить стабильность на мировых рынках в период кризиса, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди. "Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы... "Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс (НК) РФ новой главы, посвященной туристическому налогу. Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,58 пункта (1,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3098 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3124 (-0,27%) пункта, минимальное... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду, уголь и сырье для производства удобрений с 1 января 2025 года. В соответствии с поправками, адвалорную ставку... В соответствии с поправками, адвалорную ставку... читать дальше

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