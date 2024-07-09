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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 88,1688 руб., курс евро - 95,6624 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-мае вырос на 5%
Рост ВВП РФ в мае, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 4,5% в годовом сравнении после повышения на 4,4% в апреле, За январь-май 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,0%. С исключением сезонного фактора рост ВВП в мае составил 1,9%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-июне составил 0,5% ВВП против 1,4% годом ранее
Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в...
 
В РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
В России участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки для увеличения массы — микробной трансглютаминазы, пишут "Известия", ознакомившись с предостережениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистикой этих служб. За весь...
 
Страховать жилье от ЧС будут правильно
В Белом доме поддерживают пакет поправок по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), следует из проекта отзыва кабмина, пишут "Ведомости". Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что нижняя...
 
09 июля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 88,1688 руб., курс евро - 95,6624 руб.

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9 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 88,1688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,40 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 95,6624 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
09 июля 2024 года 16:09
Принят закон о социальном банковском вкладе
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09 июля 2024 года 15:57
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Торгово-экономическое сотрудничество России и Таджикистана развивается хорошими темпами, однако темпы роста взаимного товарооборота могут быть выше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хорошими темпами развивается наше торгово-экономическое сотрудничество....    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:54
Минфин РФ 10 июля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025
Министерство финансов России 10 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26247, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:49
Госдума РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны, для размещения на территории другой стороны.

Согласно тексту соглашения, регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется уполномоченным...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:36
Во 2-м чтении приняты поправки в Бюджетный кодекс с учетом будущей корректировки налогов
Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК) РФ, которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов.

НДФЛ

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:30
В среду, 10 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 23,46 млрд руб.
В среду, 10 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 23,46 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:30
В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6,53 млрд руб.
В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 6,53 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 июля 2024 года 15:30
В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.
В среду, 10 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 июля 2024 года 15:27
Госдума приняла во 2-м чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль
Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 г. дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:19
Депутаты во 2-м чтении продлили срок действия налога на прибыль для ИТ-компаний в 5% до 2030 года
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая продлевает срок действия налога на прибыль для ИТ-компаний в 5% до 2030 года. Поправка была внесена правительством ко второму чтению системного налогового законопроекта (N639663-8).

Изначально, в...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:11
Количество случаев страхового мошенничества в РФ за 6 лет снизилось в 2 раза
Российскими страховщиками за 6 лет, начиная с 2018 года, было направлено правоохранителям более 59,5 тыс. заявлений в связи со случаями, имеющими признаки мошенничества, такие данные привел в ходе пресс-конференции вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей...    читать дальше
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09 июля 2024 года 15:03
Правительство предлагает осуществить в 2025-2027 годах индексацию акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции
Правительство РФ предлагает осуществить в 2025-2027 годах индексацию акцизов на нефтепродукты на уровень инфляции. Соответствующие поправки приняты Госдумой в рамках 2-м чтения законопроекта о совершенствовании налоговой системы.

Ранее замминистра финансов Алексей...    читать дальше
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09 июля 2024 года 14:55
Моди: сотрудничество Индии и России в сфере энергетики обеспечивает стабильность на мировых рынках
Сотрудничество Индии и России в сфере энергетики позволило обеспечить стабильность на мировых рынках в период кризиса, заявил премьер-министр республики Нарендра Моди.

"Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы...    читать дальше
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09 июля 2024 года 14:47
Депутаты во 2-м чтении приняли законопроект о введении в РФ туристического налога
Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс (НК) РФ новой главы, посвященной туристическому налогу. Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами...    читать дальше
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09 июля 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 9 июля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,58 пункта (1,104%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3098 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3124 (-0,27%) пункта, минимальное...    читать дальше
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09 июля 2024 года 14:39
Госдума приняла во 2-м чтении законопроект, повышающий рентные налоги для майнинга
Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду, уголь и сырье для производства удобрений с 1 января 2025 года.

В соответствии с поправками, адвалорную ставку...    читать дальше
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