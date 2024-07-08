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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -574 млрд руб.
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08 июля 2024 года 09:46

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -574 млрд руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -574 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 365,1 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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