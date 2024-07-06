ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 июля в размере 88,1348 руб., евро - 95,57 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.

6 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп.

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Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале в воскресенье. Всего в столице открыта 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает... Всего в столице открыта 71 межрегиональная ярмарка. Внешний вид каждой отражает... читать дальше

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Правительство Москвы утвердило проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до Старого Петровско-Разумовского проезда, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Утвержден проект планировки участка улично-дорожной сети от 1-й Хуторской улицы до... читать дальше

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Специалисты определили самые "дорогие" вакансии июля. И первое место среди тех, кому работодатели готовы платить не только сотни тысяч рублей в месяц, но и миллионы, стали агенты по недвижимости, пишет "Российская газета". Так, по данным "Авито Работы", на портале есть... Так, по данным "Авито Работы", на портале есть... читать дальше

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Высокотехнологичные и инновационные компании, которые работают в приоритетных для Москвы отраслях, смогут получить субсидии на профобучение сотрудников. "В порядок предоставления субсидий на обучение сотрудников по программам среднего или дополнительного профессионального... читать дальше

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Правительство добавило Омскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил... читать дальше

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Границы территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" будут расширены для реализации нового инвестиционного проекта. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. В границы ТОР будут включены земельные... В границы ТОР будут включены земельные... читать дальше

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В столице до конца года планируется привлечь инвесторов и назначить операторов комплексного развития территорий (КРТ) более чем в 60 проектов редевелопмента, сообщил вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил,... читать дальше

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Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы "Мир" и иранской Shetab, стороны подписали соглашение об использовании национальных валют для коммерческих операций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление главы иранского Центробанка Мохаммада Резы Фарзина,... читать дальше

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода N69 от 4 июля 2024 г опубликовано в субботу на Национальном... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим...

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РФ продлила запрет на экспорт риса и рисовой крупы до конца 2024 года. Соответствующее постановление правительства подписано, сообщается в телеграм-канале кабинета министров. Проект документа был подготовлен Минсельхозом. Запрет не распространяется на поставки риса в страны... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создания Совета тюркских центральных банков и общетюркской патентной организации. "Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских... "Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских... читать дальше

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Минфин РФ выступает за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию, который заканчивается в 2025 году, еще на два года, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Иван Чебесков. "Есть разные позиции, как лучше сделать. Но, нам кажется, есть консенсус,... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд рублей в ряд российских регионов на создание инфраструктурных объектов, в том числе многопрофильных медицинских центров и детских больниц. "Основная часть средств пойдёт на строительство... "Основная часть средств пойдёт на строительство... читать дальше

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Власти Москвы запустят программу льготного кредитования для инвесторов, развивающих городскую спортивную инфраструктуру, ставка по льготным кредитам составит 3%, максимальный размер кредита - 500 млн рублей. "В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов,... читать дальше

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Поставки газа на внутренний рынок России по газотранспортной системе "Газпрома" в июле находятся на рекордных значениях на фоне небывало жаркой погоды. По данным "Системного оператора ЕЭС России" с начала месяца температура воздуха в стране на 4 градуса Цельсия превосходит... читать дальше

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