05 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|май 2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|май 2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|май 2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|июнь 2024
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05 июля 2024 года 17:16
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6683,46 (-6,57) руб./грамм; на серебро - 85,96 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2867,6 (+31,63) руб./грамм; на палладий - 2904,44 (-50,52) руб./грамм.
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05 июля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 08.07 по 14.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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05 июля 2024 года 17:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп.
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05 июля 2024 года 17:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп.
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05 июля 2024 года 17:04
Американские фондовые индексы в основном растут на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС).
Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в... читать дальше
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05 июля 2024 года 17:00
В воскресенье, 14 июля, во Франции праздник - День взятия Бастилии.
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05 июля 2024 года 16:48
Решение Банка России по срокам повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора финальное, сдвигать сроки не планируется, но регулятор рассчитывает, что к этому времени законопроект о реформе квалификации примут и все изменения будут... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:39
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-743 на 65 млрд 428,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:39
Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2024 г. сдвигается на две недели - с 15 сентября на 1 октября.
"Мы закончили обсуждение очень... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 153 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются погашения по 42 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:26
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2024 года уменьшился на $5,542 млрд, или на 0,9%, до $593,498 млрд с $599,040 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-июне 2024 года резервы уменьшились на $5,094 млрд, или на 0,9%, с $598,592 млрд на 1... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:18
Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. При этом безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.
Консенсус-прогноз экспертов, который... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,14 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3158,77 (+0,8%) пункта,... читать дальше
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05 июля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,63/91,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
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