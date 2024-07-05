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ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6683,46 (-6,57) руб./грамм; на серебро - 85,96 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2867,6 (+31,63) руб./грамм; на палладий - 2904,44 (-50,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 08.07 по 14.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы в основном растут на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в... Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в... читать дальше

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В воскресенье, 14 июля, во Франции праздник - День взятия Бастилии. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Решение Банка России по срокам повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора финальное, сдвигать сроки не планируется, но регулятор рассчитывает, что к этому времени законопроект о реформе квалификации примут и все изменения будут... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-743 на 65 млрд 428,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2024 г. сдвигается на две недели - с 15 сентября на 1 октября. "Мы закончили обсуждение очень... "Мы закончили обсуждение очень... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 153 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются погашения по 42 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2024 года уменьшился на $5,542 млрд, или на 0,9%, до $593,498 млрд с $599,040 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-июне 2024 года резервы уменьшились на $5,094 млрд, или на 0,9%, с $598,592 млрд на 1... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. При этом безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%. Консенсус-прогноз экспертов, который... Консенсус-прогноз экспертов, который... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,14 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3158,77 (+0,8%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,63/91,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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