.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 88,1205 руб., курс евро - 94,9836 руб.
.
05 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 88,1205 руб., курс евро - 94,9836 руб.
|0
5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 88,1205 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,99 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 94,9836 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,07 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 июля 2024 года 17:16
ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6683,46 (-6,57) руб./грамм; на серебро - 85,96 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2867,6 (+31,63) руб./грамм; на палладий - 2904,44 (-50,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 08.07 по 14.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.05 июля 2024 года 17:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 95,57 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,64 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2024 года 17:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 июля, составляет 88,1348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 коп. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2024 года 17:04
Американские фондовые индексы в основном растут на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в... читать дальше
.05 июля 2024 года 17:00
В воскресенье, 14 июля, во Франции праздник - День взятия Бастилии. Это автоматическое сообщение.
.05 июля 2024 года 16:48
Решение Банка России по срокам повышения имущественного ценза для получения статуса квалифицированного инвестора финальное, сдвигать сроки не планируется, но регулятор рассчитывает, что к этому времени законопроект о реформе квалификации примут и все изменения будут... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:39
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-743 на 65 млрд 428,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:39
Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку в Бюджетный кодекс (БК), по которой крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2024 г. сдвигается на две недели - с 15 сентября на 1 октября. "Мы закончили обсуждение очень... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 153 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 153 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 6 по 12 июля ожидаются погашения по 42 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:26
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2024 года уменьшился на $5,542 млрд, или на 0,9%, до $593,498 млрд с $599,040 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-июне 2024 года резервы уменьшились на $5,094 млрд, или на 0,9%, с $598,592 млрд на 1... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:18
Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. При этом безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%. Консенсус-прогноз экспертов, который... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,14 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3134,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3158,77 (+0,8%) пункта,... читать дальше
.05 июля 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 87,63/91,61 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,63/91,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.