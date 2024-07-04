ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 88,1205 руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 88,1205 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,99 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57829,756 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 834,247 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,45 коп. и составил 11,9936 руб. Минимальный курс юаня составил 11,904 руб., максимальный - 12,0235 руб. Было заключено 27545 сделок. Объем торгов составил 57724,09... Минимальный курс юаня составил 11,904 руб., максимальный - 12,0235 руб. Было заключено 27545 сделок. Объем торгов составил 57724,09...

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2024 года увеличилась на 1,3%, до 103,8 трлн рублей, после сокращения в мае на 0,6%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста денежной... Годовой темп роста денежной... читать дальше

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Эффекты от жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) более явно проявятся в третьем квартале 2024 года, могут замедлиться темпы роста экономики и может снизиться инфляция с пикового уровня, сообщил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением более чем на 2% из-за сокращения позиций игроками в преддверии ожидаемого ужесточения монетарной политики Центробанка в июле, поддержку "быкам" оказывали благоприятная внешняя фондовая конъюнктура и высокая нефть. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2023 году пришлось 44,7% всего производства электроэнергии, говорится в сообщении статистического управления ЕС. Генерация на основе ВИЭ составила 1,21 млн ГВт.ч. Это на 12,4% больше показателя 2022... Генерация на основе ВИЭ составила 1,21 млн ГВт.ч. Это на 12,4% больше показателя 2022... читать дальше

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Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) уже используют цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, а после внесения необходимых поправок в законодательство часть трансграничных расчетов будет переведена и в криптовалюты, заявил журналистам первый... читать дальше

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Объем задолженности на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в январе-июне составил 72,2 млрд руб., сообщил первый зампредправления "ЦФР" Дмитрий Чернов в видеокомментарии, опубликованном на сайте ассоциации. "Снижение задолженности в текущем... "Снижение задолженности в текущем... читать дальше

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Банк России учитывает все возможные риски, включая и риск приостановки биржевых торгов юанем, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы учитываем все риски", - сказала она, отвечая на вопрос, не видит ли регулятор рисков приостановки биржевых... "Мы учитываем все риски", - сказала она, отвечая на вопрос, не видит ли регулятор рисков приостановки биржевых... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,59 коп. и составил 11,9886 руб. Минимальный курс юаня составил 11,916 руб., максимальный - 12,02 руб. Было заключено 13779 сделок. Объем торгов составил 30289,17 млн... Минимальный курс юаня составил 11,916 руб., максимальный - 12,02 руб. Было заключено 13779 сделок. Объем торгов составил 30289,17 млн...

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Использование Центробанком инструмента макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребкредитов не заменяет повышение ставки, лимиты влияют на снижение рисков долговой нагрузки заемщиков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Мы не... "Мы не... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США (День независимости). Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 мск уменьшились на $0,11 (на 0,1%) - до $87,23 за... Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 мск уменьшились на $0,11 (на 0,1%) - до $87,23 за... читать дальше

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Ситуация с трансграничными платежами усложнилась, что приводит к росту издержек и удорожанию импортных товаров, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят, прежде... "Ситуация с трансграничными платежами усложнилась в последнее время, об этом говорят, прежде... читать дальше

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Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли на прошлой неделе почти до 7%, но эксперты по-прежнему ожидают их снижения во втором полугодии. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в среду составляла 6,95% годовых по сравнению с 6,86% неделю назад, сообщила... Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в среду составляла 6,95% годовых по сравнению с 6,86% неделю назад, сообщила... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6690,03 (+96,6) руб./грамм; на серебро - 85,36 (+2,48) руб./грамм; на платину - 2835,97 (+25,26) руб./грамм; на палладий - 2954,96 (+110,32) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 88,1205 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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