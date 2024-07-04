04 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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4 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|май 2024
Это автоматическое сообщение.
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04 июля 2024 года 16:27
Сбербанк сохраняет свой прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне свыше 22%, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.
"Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые... читать дальше
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04 июля 2024 года 16:19
Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввоз в Европейский союз китайских автомобилей на электродвигателях (BEV), при этом переговоры с Китаем продолжаются, говорится в сообщении ЕК.
Через девять месяцев после начала расследования "комиссия... читать дальше
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04 июля 2024 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,45 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3161,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3195,51 (-0,24%) пункта,... читать дальше
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04 июля 2024 года 16:08
Международные резервы России на 28 июня составили $590,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 21 июня международные резервы равнялись $593,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,6 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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04 июля 2024 года 16:04
Россия увеличивает экспорт продукции АПК, причем не только сырьевых товаров, но и переработанной продукции. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства в четверг, представляя национальный доклад о выполнении в 2023 году госпрограммы развития... читать дальше
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04 июля 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,63/91,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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04 июля 2024 года 15:57
Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на годовом собрании 28 июня одобрили выплату дивидендов в размере 0,772 рубля на акцию по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 14,472 млрд... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:44
Рассматривать вопрос о возобновлении утренних торгов на валютном рынке "Московской биржи" пока преждевременно, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Мне кажется, что этот вопрос преждевременный. У нас с учётом всех рестрикций сократился объем ликвидности,... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:36
Углеродные выбросы и сверхприбыль компаний, работающих на ископаемом топливе, должны облагаться налогом (так называемый windfall tax - налог на сверхприбыль), считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Настало время установить цену на выбросы углерода и... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:30
В пятницу, 5 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
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Размер выплат на облигацию
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04 июля 2024 года 15:30
В пятницу, 5 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 31,39 млрд руб.
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:30
В пятницу, 5 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 12,75 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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04 июля 2024 года 15:28
Годовая инфляция в России на пике будет близка к текущему уровню (чуть выше 9%), двузначного уровня не достигнет, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.
"Я думаю, что это будет очень близкое значение (на пике). То, что мы... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:19
Минфин РФ намерен выполнить план по заимствованиям на текущий год, решения по конкретным инструментам будет принимать, в том числе, исходя из потребностей рынка, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы же ориентируемся, исходя из потребностей рынка. Что... читать дальше
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04 июля 2024 года 15:08
Цены на кофе в мире существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, пишет Nikkei Asia.
Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. При этом 6 июня цена... читать дальше
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04 июля 2024 года 14:59
Катар может стать участником международного транспортного коридора "Север-Юг".
"Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг", - сообщил президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль... читать дальше
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