ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 87,9506 руб., евро - 94,5829 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 94,5829 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 88,79 коп.

4 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 87,9506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,15 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57293,004 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 536,752 млрд руб., или на...

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2024 года составила 73,0% против 75,7% в 1-м квартале 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) в докладе об использовании ВВП в первом квартале 2024 года. При... При... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,38 коп. и составил 11,9974 руб. Минимальный курс юаня составил 11,923 руб., максимальный - 12,0835 руб. Было заключено 42166 сделок. Объем торгов составил 68520,03... Минимальный курс юаня составил 11,923 руб., максимальный - 12,0835 руб. Было заключено 42166 сделок. Объем торгов составил 68520,03...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и перешедшей к росту нефти. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia просел на 0,1%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский ASX Australia просел на 0,1%,... читать дальше

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Льготное кредитование операторов связи на модернизацию сетей передачи данных и инфраструктуры доступа, а также строительство сетей 5G может быть введено в РФ, на это из федерального бюджета планируется выделить в 2025-2030 годах 36 млрд рублей. Такие параметры... Такие параметры... читать дальше

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ЦБ РФ анализирует практику использования рассрочки для покупки жилья, учтет риски при подготовке регулирования сегмента беспроцентной рассрочки - BNPL (buy now, pay later), сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новый состав правительства страны, сообщили в канцелярии премьера. Вице-премьером Стармер назначил Анджелу Рэйнер - заместителя лидера Лейбористской партии. Главой британского МИД стал Дэвид Лэмми, бывший теневой... Главой британского МИД стал Дэвид Лэмми, бывший теневой... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде июня выросло до 16,09% и превысило действующую ключевую... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом. Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали падение коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе. Товарные резервы бензина и дистиллятов также существенно... Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали падение коммерческих запасов нефти в Штатах на прошлой неделе. Товарные резервы бензина и дистиллятов также существенно... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF) получил доход от инвестиций в размере 22,7% от совокупного объема активов, или 45,42 трлн иен ($281,2 млрд), по итогам финансового года, завершившегося 31 марта. Объем активов под управлением фонда на конец фингода составил 245,98... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,51 коп. и составил 11,9937 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9075 руб., максимальный - 12,0705 руб. Было заключено 19616 сделок. Объем торгов составил 38109,55... Минимальный курс юаня составил 11,9075 руб., максимальный - 12,0705 руб. Было заключено 19616 сделок. Объем торгов составил 38109,55...

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Льготное кредитование строительства центров обработки данных (ЦОД) может быть профинансировано из бюджета РФ в 2025-2030 годах на сумму 32,1 млрд рублей. Такой объем финансирования предложено предусмотреть в федеральном проекте "Поддержка новых разработок программных... Такой объем финансирования предложено предусмотреть в федеральном проекте "Поддержка новых разработок программных... читать дальше

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ФАС России рассчитывает, что ключевые положения действующего постановления правительства о допустимых условиях соглашения между банками и страховщиками будут трансформированы в нормы закона о потребительском кредите, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Он... читать дальше

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Отраслевой комитет по стандартам деятельности банков будет публиковать список кредитных организаций, не соблюдающих стандарт ипотечного кредитования, подготовка которого находится в завершающей стадии, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6683,46 (-6,57) руб./грамм; на серебро - 85,96 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2867,6 (+31,63) руб./грамм; на палладий - 2904,44 (-50,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 08.07 по 14.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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