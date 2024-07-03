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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 87,9506 руб.
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03 июля 2024 года 17:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 87,9506 руб.

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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 87,9506 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,15 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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