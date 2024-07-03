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Правительство РФ предложило установить льготную ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний в размере 5% на период с 2025-го до 2030 года. Это предусмотрено внесенным в Госдуму проектом поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, говорится в... читать дальше

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Проект правительственных поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Документ доработан с учетом предложений парламента и бизнеса. Документ доработан с учетом предложений парламента и бизнеса. В четверг, после окончания пленарного... В четверг, после окончания пленарного... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя механизм выравнивания взимания НДФЛ на цифровые финансовые активы (ЦФА) и классические ценные бумаги, следует из сообщения... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-742 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более... читать дальше

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Бенефициары российских экономически значимых организаций (ЭЗО) смогут передавать другим лицам право на вступление в прямое владение частью принадлежащих им через иностранные холдинговые структуры (ИХК) акций или долей в ЭЗО, говорится в опубликованном указе президента... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и Австралии, а также заявления представителей ведущих центробанков мира. Данные о динамике инфляции в США показывают,... Данные о динамике инфляции в США показывают,... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla Inc. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 2 июля поднялся на... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 2 июля поднялся на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 57,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 713,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США. Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей. Официальные данные о резервах энергоносителей в стране... Официальные данные о резервах энергоносителей в стране... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,58 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $125 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости), говорится в сообщении ведомства. Бензин из северо-восточного резерва (NGSR) был продан пяти компаниям: BP, George E. Warren,... Бензин из северо-восточного резерва (NGSR) был продан пяти компаниям: BP, George E. Warren,... читать дальше

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Банки, аудиторы, кредитные и некредитные финансовые организации, нотариусы не вправе запрашивать у экономически значимых организаций (ЭЗО) и их дочерних структур информацию, позволяющую установить лица, вступающие в прямое владение ЭЗО, говорится в опубликованном указе... читать дальше

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Сохранение Федеральной резервной системой (ФРС) базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых при продолжающемся замедлении инфляции будет означать усиление давления на экономику, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан... читать дальше

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