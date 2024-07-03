03 июля 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|май 2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|май 2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|июнь 2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|май 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 июня
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июня
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|июнь 2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|май 2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|май 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 июня
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03 июля 2024 года 09:26
Правительство РФ предложило установить льготную ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний в размере 5% на период с 2025-го до 2030 года. Это предусмотрено внесенным в Госдуму проектом поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, говорится в... читать дальше
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03 июля 2024 года 09:17
Проект правительственных поправок ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Документ доработан с учетом предложений парламента и бизнеса.
В четверг, после окончания пленарного... читать дальше
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03 июля 2024 года 09:09
Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который включает в себя механизм выравнивания взимания НДФЛ на цифровые финансовые активы (ЦФА) и классические ценные бумаги, следует из сообщения... читать дальше
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03 июля 2024 года 09:03
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-742 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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03 июля 2024 года 09:02
Доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,07%, более... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:54
Бенефициары российских экономически значимых организаций (ЭЗО) смогут передавать другим лицам право на вступление в прямое владение частью принадлежащих им через иностранные холдинговые структуры (ИХК) акций или долей в ЭЗО, говорится в опубликованном указе президента... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:43
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Китая и Австралии, а также заявления представителей ведущих центробанков мира.
Данные о динамике инфляции в США показывают,... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:35
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы вслед за 10%-ным скачком стоимости акций Tesla Inc.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка 2 июля поднялся на... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 57,94 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 713,51 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 июля 2024 года 08:30
Цены на нефть повышаются в среду на сигналах резкого снижения запасов в США.
Согласно оценкам Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 9,163 млн баррелей.
Официальные данные о резервах энергоносителей в стране... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,58 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 июля 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $125 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:26
Министерство энергетики США продало 1 млн баррелей бензина из резерва, чтобы снизить цены на АЗС перед праздником 4 июля (День независимости), говорится в сообщении ведомства.
Бензин из северо-восточного резерва (NGSR) был продан пяти компаниям: BP, George E. Warren,... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:20
Банки, аудиторы, кредитные и некредитные финансовые организации, нотариусы не вправе запрашивать у экономически значимых организаций (ЭЗО) и их дочерних структур информацию, позволяющую установить лица, вступающие в прямое владение ЭЗО, говорится в опубликованном указе... читать дальше
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03 июля 2024 года 08:12
Сохранение Федеральной резервной системой (ФРС) базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых при продолжающемся замедлении инфляции будет означать усиление давления на экономику, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан... читать дальше
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