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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб., курс евро - 93,695 руб.
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03 июля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 июля в размере 87,9921 руб., курс евро - 93,695 руб.
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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 87,9921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,49 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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