ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 87,2972 руб., евро - 93,9582 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 93,9582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,54 руб.

2 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 87,2972 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,55 руб.

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Сбербанк со 2 июля повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. "Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой", - отмечает... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги в понедельник, инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и результаты парламентских выборов во Франции. Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательные результаты... Министерство внутренних дел Франции сообщило в понедельник окончательные результаты... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 87,2972 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,55 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 93,9582 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 93,9582 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58082,825 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 350,957 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,95 коп. и составил 11,8075 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 54657 сделок. Объем торгов составил 107468,05... Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 54657 сделок. Объем торгов составил 107468,05...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти. Индекс РТС просел на 0,8% В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... читать дальше

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Объёмы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого полугодия 2024 года составили 17,628 млн тонн, что на 27,4% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщила площадка. Оборот в денежном... Оборот в денежном... читать дальше

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РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) поставила на Кубу исторически рекордный объем пшеницы - около 126 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс". Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего сезона в 76 тыс. тонн. Ранее... Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего сезона в 76 тыс. тонн. Ранее... читать дальше

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 98,1 млн человек, что соответствует целевому показателю в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в понедельник. "Пока мы идем к... "Пока мы идем к... читать дальше

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Подъем цен на нефть немного усилился вечером в понедельник. "Есть ощущение, что небольшой импульс к росту сохраняется в начале третьего квартала, поскольку хедж-фонды наращивают объем длинных позиций третью неделю подряд, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. -... "Есть ощущение, что небольшой импульс к росту сохраняется в начале третьего квартала, поскольку хедж-фонды наращивают объем длинных позиций третью неделю подряд, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. -... читать дальше

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Стоимость бензинов на заправках Москвы вторую неделю держит темпы роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Так, на минувшей неделе (24-30 июня) стоимость Аи-92 выросла на 30 копеек, средневзвешенная стоимость этого вида топлива составила 52,7... Так, на минувшей неделе (24-30 июня) стоимость Аи-92 выросла на 30 копеек, средневзвешенная стоимость этого вида топлива составила 52,7... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,62 коп. и составил 11,7835 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8825 руб. Было заключено 35995 сделок. Объем торгов составил 64349,24... Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8825 руб. Было заключено 35995 сделок. Объем торгов составил 64349,24...

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ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6542,06 (+136,22) руб./грамм; на серебро - 82,43 (+2,84) руб./грамм; на платину - 2840,35 (+69,71) руб./грамм; на палладий - 2728,08 (+139,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Nasdaq начал торги слабым снижением, но затем перешел к росту.. Позднее в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародует июньский индекс деловой активности в производственном секторе США... Позднее в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародует июньский индекс деловой активности в производственном секторе США... читать дальше

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