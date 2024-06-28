ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 85,748 руб.

28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 85,748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,40 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57731,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 165,540 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,44 коп. и составил 11,588 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,7925 руб. Было заключено 92326 сделок. Объем торгов составил 175419,33 млн... Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,7925 руб. Было заключено 92326 сделок. Объем торгов составил 175419,33 млн...

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в мае 2024 года уменьшилась на 0,6%, до 102,5 трлн рублей, сообщается на сайте Банка России. Сокращение денежной массы последовало после её роста в апреле на 3,5% из-за переноса уплаты значительного объема... Сокращение денежной массы последовало после её роста в апреле на 3,5% из-за переноса уплаты значительного объема... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом по индексу МосБиржи и снижением индекса РТС на фоне стабилизации нефти и противоречивых сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи закрепляется выше 3150 пунктов. В Азии сегодня наблюдалась позитивная динамика... В Азии сегодня наблюдалась позитивная динамика... читать дальше

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"СовЭкон" снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) до 46,1 млн тонн с 47,8 млн тонн по прежнему прогнозу, говорится в сообщении компании. Этот показатель отражает снижение прогноза урожая пшеницы в РФ до 80,7 млн тонн с 85,7 млн тонн в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок по самым актуальным контрактам ушли в минус вечером в пятницу. Оле Хансен, возглавляющий отдел сырьевой стратегии в Saxo, объясняет колебания котировок "отливами и приливами премии за геополитический риск", а также спекулятивными действиями... Оле Хансен, возглавляющий отдел сырьевой стратегии в Saxo, объясняет колебания котировок "отливами и приливами премии за геополитический риск", а также спекулятивными действиями... читать дальше

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Рост российской экономики по итогам первого полугодия 2024 года, как ожидается, окажется в районе 5%, заявил президент РФ Владимир Путин. "По прошлому году 3,6% роста (ВВП РФ), за первое полугодие этого года - свыше 5% будет. Первый квартал 5,4% был, по-моему. Посмотрим, что... читать дальше

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Медианная зарплата в Петербурге по итогам прошлого года достигла порядка 74 тыс. рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" спикер городского парламента Александр Бельский со ссылкой на данные Смольного. "По расчетам комитета по труду и занятости за 2023 год - около 74... "По расчетам комитета по труду и занятости за 2023 год - около 74... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение о повышении базовых цен для расчета экспортных пошлин на пшеницу и меслин, ячмень и кукурузу на 1 тыс. рублей. Как сообщается в телеграм-канале правительства со ссылкой на соответствующее постановление, базовые экспортные цены на пшеницу... Как сообщается в телеграм-канале правительства со ссылкой на соответствующее постановление, базовые экспортные цены на пшеницу... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,25 коп. и составил 11,5973 руб. Минимальный курс юаня составил 11,437 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 33532 сделки. Объем торгов составил 55692,68... Минимальный курс юаня составил 11,437 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 33532 сделки. Объем торгов составил 55692,68...

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ЦБ РФ планирует оценить изменения кредитных политик банков и причины этих модификаций для углубленного анализа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, следует из материалов регулятора. Банк России в рамках этого обследования также хочет идентифицировать... Банк России в рамках этого обследования также хочет идентифицировать... читать дальше

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Минфин РФ увеличил квартальные планы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) - после слабого их исполнения во втором квартале в июле-сентябре планирует разместить бумаги объемом до 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении министерства. Всего... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6405,84 (+123,99) руб./грамм; на серебро - 79,59 (+0,82) руб./грамм; на платину - 2770,64 (+33,52) руб./грамм; на палладий - 2588,69 (+26,4) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 68,2 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Значение стало минимальным с ноября 2023 года. Предварительно... Предварительно... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 92,4184 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 143,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 85,748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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