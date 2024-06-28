28 июня 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 01.07 по 07.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|01.07.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|июнь 2024
|01.07.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|июнь 2024
|02.07.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|май 2024
|02.07.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|май 2024
|02.07.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|июнь 2024
|03.07.2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|май 2024
|03.07.2024
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|май 2024
|03.07.2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|июнь 2024
|03.07.2024
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|май 2024
|03.07.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июня
|03.07.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
|03.07.2024
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|июнь 2024
|03.07.2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|май 2024
|03.07.2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|май 2024
|03.07.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 июня
|04.07.2024
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|май 2024
|05.07.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|май 2024
|05.07.2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|май 2024
|05.07.2024
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|май 2024
|05.07.2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|июнь 2024
|06.07.2024
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|июнь 2024
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Предварительно... читать дальше
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