Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1066,9 млрд руб.

28 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1066,9 млрд руб.

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем в пятницу. Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. Израильские военные и бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в течение четверга активизировали обстрелы друг друга, сообщили... Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. Израильские военные и бойцы ливанского шиитского движения "Хезболла" в течение четверга активизировали обстрелы друг друга, сообщили... читать дальше

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В понедельник, 1 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $84,65 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В понедельник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,36 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 1 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 57 выпускам облигаций на общую сумму 8,84 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 18 июля 2024 года. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 18 июля 2024 года. Как... Как... читать дальше

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В понедельник, 1 июля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 12,74 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Евросоюз вслед за США ввел санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE. МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный... МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный... читать дальше

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Годовое собрание акционеров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2023 г., сообщила компания. Чистая прибыль за 2023 г. останется в распоряжении компании. Годовое собрание... Годовое собрание... читать дальше

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Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщила компания. Таким... читать дальше

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Евросоюз в пятницу включил в санкционные списки российскую транспортную компанию "Трансконтейнер", а также пять физических и юридических лиц из России в связи с ситуацией на Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС. Так, под санкции, в частности, попал гендиректор... Так, под санкции, в частности, попал гендиректор... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,03 пункта (0,096%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3147,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3165,12 (+0,47%) пункта, минимальное - 3144,65... читать дальше

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ЦБ вместе с рядом банков начал пилот по внедрению универсального платежного QR-кода на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом Сбер, Альфа банк и Т-банк 27 июня провели встречу, на которой обсудили развитие другого единого QR-кода, который мог бы... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,79% - до 62522 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,96%, до 53089 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и завершил "в плюсе" первый квартал из... Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов увеличился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,01%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и завершил "в плюсе" первый квартал из... читать дальше

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Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала ООО "Пантес МТ" разрешение на строительство центра разработки и производства электроники в особой экономической зоне (ОЭЗ) города, говорится в разрешительной документации. Новый комплекс... Новый комплекс... читать дальше

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Установленные мощности по выработке электроэнергии в Китае по состоянию на конец мая составляли 3,04 млрд кВт, увеличившись на 14,1% за год, по данным Государственного управления по делам энергетики. В том числе установленные мощности ветряных электростанций выросли на... В том числе установленные мощности ветряных электростанций выросли на... читать дальше

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