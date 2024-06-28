28 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2024
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|май 2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|июнь 2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|июнь 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|май 2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|апрель 2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|июнь 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|июнь 2024
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28 июня 2024 года 09:43
Акционеры "Русала" на годовом собрании в четверг большинством голосов одобрили решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.
Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%.
"Русал" не платил и промежуточные дивиденды в... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:36
В 1-м квартале экономика Великобритании увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статуправления (ONS), представившего окончательные данные. Динамика стала лучшей с 4-го квартала 2021 года.
Предварительные данные... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:31
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам.
Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов растет на 0,14%. С начала июня он увеличился более чем на 1%,... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:27
Минфин по согласованию с ЦБ будет формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), кредитные организации не могут списывать... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб.
На начало... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:19
Кассовое исполнение федерального бюджета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по доходам за 2023 год составило 6,398 млрд рублей, что на 44,96% выше первоначального прогноза (4,414 млрд рублей) и на 24,75% - уточненного прогноза от 25 апреля 2023 года (5,129 млрд... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:06
Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны.
Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.
Аналитики также не прогнозировали... читать дальше
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28 июня 2024 года 09:05
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-739 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:57
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:51
EY, один из "большой четверки" глобальных аудиторов, не будет возвращаться к плану разделения компании на две, пишет Financial Times со ссылкой на обращение глобального руководителя Джанет Транкейл в адрес сотрудников.
Вместо этого планируется упростить структуру... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:42
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.
Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:40
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", краткосрочные - "А-1".
Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости.
Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта.
Значение... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 88,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 25,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 июня 2024 года 08:19
Правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минсельхозу и Росимуществу при подготовке директив для участия в наблюдательном совете Россельхозбанка (РСХБ) предусмотреть выплату банком дивидендов за 2023 год на все типы акций в размере 4,57 млрд рублей.
Соответствующее... читать дальше
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