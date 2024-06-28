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Акционеры "Русала" на годовом собрании в четверг большинством голосов одобрили решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании. Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%. Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%. "Русал" не платил и промежуточные дивиденды в... "Русал" не платил и промежуточные дивиденды в... читать дальше

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В 1-м квартале экономика Великобритании увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статуправления (ONS), представившего окончательные данные. Динамика стала лучшей с 4-го квартала 2021 года. Предварительные данные... Предварительные данные... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам. Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов растет на 0,14%. С начала июня он увеличился более чем на 1%,... Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов растет на 0,14%. С начала июня он увеличился более чем на 1%,... читать дальше

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Минфин по согласованию с ЦБ будет формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), кредитные организации не могут списывать... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Кассовое исполнение федерального бюджета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по доходам за 2023 год составило 6,398 млрд рублей, что на 44,96% выше первоначального прогноза (4,414 млрд рублей) и на 24,75% - уточненного прогноза от 25 апреля 2023 года (5,129 млрд... читать дальше

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Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд. Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд. Аналитики также не прогнозировали... Аналитики также не прогнозировали... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-739 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. При этом Hang Seng в апреле-июне вырос примерно на 7,5% и может завершить "в плюсе" первый квартал из... читать дальше

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EY, один из "большой четверки" глобальных аудиторов, не будет возвращаться к плану разделения компании на две, пишет Financial Times со ссылкой на обращение глобального руководителя Джанет Транкейл в адрес сотрудников. Вместо этого планируется упростить структуру... Вместо этого планируется упростить структуру... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures... Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", краткосрочные - "А-1". Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг слабым повышением, инвесторы оценивали статистику и корпоративные новости. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 36,26 пункта (на 0,09%) и составил 39164,06 пункта. Значение... Значение... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 88,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 25,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минсельхозу и Росимуществу при подготовке директив для участия в наблюдательном совете Россельхозбанка (РСХБ) предусмотреть выплату банком дивидендов за 2023 год на все типы акций в размере 4,57 млрд рублей. Соответствующее... Соответствующее... читать дальше

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