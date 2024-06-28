ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 84,964 руб., евро - в размере 90,9874 руб.

Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%.

Акционеры "Русала" на годовом собрании в четверг большинством голосов одобрили решение о невыплате дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании.

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В 1-м квартале экономика Великобритании увеличилась на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статуправления (ONS), представившего окончательные данные. Динамика стала лучшей с 4-го квартала 2021 года.

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 июня составили по Российской Федерации 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб.

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Безработица в Японии в мае осталась на уровне 2,6%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны.

Показатель держится на этой отметке, которая является максимальной с августа 2023 года, четвертый месяц подряд.