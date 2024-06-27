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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4936 руб.
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27 июня 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4936 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,22 коп. и составил 11,4936 руб. Минимальный курс юаня составил 11,403 руб., максимальный - 11,7245 руб. Было заключено 86317 сделок. Объем торгов составил 207112,12 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5255 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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