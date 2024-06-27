Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4936 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,403 руб., максимальный - 11,7245 руб. Было заключено 86317 сделок. Объем торгов составил 207112,12 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5255 руб. за юань.

27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,22 коп. и составил 11,4936 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57566,328 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 63,875 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,22 коп. и составил 11,4936 руб. Минимальный курс юаня составил 11,403 руб., максимальный - 11,7245 руб. Было заключено 86317 сделок. Объем торгов составил 207112,12... Минимальный курс юаня составил 11,403 руб., максимальный - 11,7245 руб. Было заключено 86317 сделок. Объем торгов составил 207112,12...

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительным ростом индексов, завершил четверг ростом индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,04% и составил 3150,32 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,04% и составил 3150,32 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) в этом году понизит процентные ставки один раз, на 25 базисных пунктов (б.п.), по-прежнему ожидает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. "Принимая во внимание все обстоятельства, я продолжаю считать,... "Принимая во внимание все обстоятельства, я продолжаю считать,... читать дальше

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В январе-мае т.г. совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая выросла на 3,4% относительно того же периода прошлого года - до 2 трлн 754,38 млрд юаней ($379 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). К крупным ГСУ относит... К крупным ГСУ относит... читать дальше

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Банк России в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни, сообщила пресс-служба ЦБ. О каких площадках и рынках может идти речь, в пресс-службе не уточнили. Управляющий директор "Московской биржи" Владимир... Управляющий директор "Московской биржи" Владимир... читать дальше

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Квота России на беспошлинный ввоз риса из Вьетнама в 2025 году по сравнению с этим годом может вырасти на 1,6%, Белоруссии - снизиться на 0,6%. Как сообщается в проекте решения ЕЭК, размещенном на сайте комиссии, размер квоты для РФ предложен в 7 403 тонны. В этом году... Как сообщается в проекте решения ЕЭК, размещенном на сайте комиссии, размер квоты для РФ предложен в 7 403 тонны. В этом году... читать дальше

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Бывший автозавод немецкого Volkswagen в Калуге, ныне входящий в автомобильную группу AGR вместе с петербургской площадкой Hyundai, планируется перезапустить с 1 августа, сообщила профсоюзная организация предприятия. Согласно сообщению профсоюза, руководство завода на... Согласно сообщению профсоюза, руководство завода на... читать дальше

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Объем кредитования в Белоруссии в национальной валюте за январь-май этого года вырос на 34%, заявил глава Национальный банк Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, отметив новую тенденцию девалютизации кредитования. "Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на... "Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на... читать дальше

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Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд с помощью инструментов исламского финансирования на рынки Евразийского экономического союза, сообщил зампред правления ЕАБР Руслан Даленов. "Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет... "Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 37,50 коп. и составил 11,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн... Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн...

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Нефть дорожает вечером на фоне усиления опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это компенсирует влияние новости о неожиданном увеличении запасов в США на прошлой неделе, сообщает Trading Economics. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на... Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

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Облигации Индии будут добавлены в индекс развивающихся рынков JPMorgan в пятницу, что приведет к масштабному притоку инвестиций. Однако аналитики предупреждают, что такой шаг может спровоцировать волатильность рынка и сделать индекс более уязвимым к изменениям потоков денежных... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Rivian сохранил прогноз выпуска на текущий квартал и весь 2024 год, что вызвало негативную реакцию инвесторов. Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в... Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в... читать дальше

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Банк России в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о телефонных номерах, связанных с мошенническими банковскими операциями, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "История связана с выявлением... "История связана с выявлением... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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