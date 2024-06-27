Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

27 июня. FINMARKET.RU -РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм.

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Объем кредитования в Белоруссии в национальной валюте за январь-май этого года вырос на 34%, заявил глава Национальный банк Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, отметив новую тенденцию девалютизации кредитования. "Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на... "Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на... читать дальше

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Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд с помощью инструментов исламского финансирования на рынки Евразийского экономического союза, сообщил зампред правления ЕАБР Руслан Даленов. "Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет... "Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 37,50 коп. и составил 11,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн... Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн...

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Нефть дорожает вечером на фоне усиления опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это компенсирует влияние новости о неожиданном увеличении запасов в США на прошлой неделе, сообщает Trading Economics. Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на... Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

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Облигации Индии будут добавлены в индекс развивающихся рынков JPMorgan в пятницу, что приведет к масштабному притоку инвестиций. Однако аналитики предупреждают, что такой шаг может спровоцировать волатильность рынка и сделать индекс более уязвимым к изменениям потоков денежных... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Rivian сохранил прогноз выпуска на текущий квартал и весь 2024 год, что вызвало негативную реакцию инвесторов. Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в... Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в... читать дальше

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Банк России в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о телефонных номерах, связанных с мошенническими банковскими операциями, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "История связана с выявлением... "История связана с выявлением... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ России на изъятие российских активов США станет болезненным ударом. "Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лицах. В ближайшее время будут приняты... "Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лицах. В ближайшее время будут приняты... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 90,9874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 312,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 84,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 284,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы США меняются без единой динамики в начале торгов Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск... Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск... читать дальше

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Число компаний, в отношении которых налоговым органам нужно подавать заявление о банкротстве, сократилось в 2 раза после повышения минимальной планки долга для инициирования дела о несостоятельности до 2 млн рублей, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы Константин... читать дальше

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ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" прогнозирует снижение производства по итогам 2024 года по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор компании Валерий Мальцев журналистам в четверг. "Прогноз по итогам полугодия и года: будет спад производства комбайнов, потому... "Прогноз по итогам полугодия и года: будет спад производства комбайнов, потому... читать дальше

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Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance увеличила выручку в 3-м финквартале на 2,6% и повысила чистую прибыль почти в 3 раза, при этом выручка превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-737 на 14 млрд 902,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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