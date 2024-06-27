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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня
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27 июня 2024 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня
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27 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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