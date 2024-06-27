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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В мае промпроизводство в РФ выросло на 5,3%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 5,3% после 3,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,9%. За январь-май промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
Расходы на нацпроект по туризму оцениваются в 3,5 трлн руб
Совокупные расходы на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2025-2030 гг. могут составить 3,56 трлн руб. в базовом сценарии. Из федерального бюджета на эти цели предлагается выделить 501,1 млрд руб. Это следует из материалов к...
 
Доля льготных программ в выдачах ипотеки выросла до 75%
По итогам мая на льготные программы пришлось 75% от общего объема выдач ипотеки — это исторический рекорд, следует из предоставленных "Известиям" данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с апрелем доля займов с господдержкой выросла...
 
Российские банки открывают представительств в дальнем зарубежье
Российские банки меняют форматы работы со странами СНГ, отказываясь от представительских офисов. Однако параллельно они все активнее развивают присутствие в дружественных странах дальнего зарубежья — как через представительства, так и через филиалы,...
 
27 июня 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне июнь 2024
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 16 по 22 июня
15:30 Изменение ВВП США I квартал 2024
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 09 по 15 июня
16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США май 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
27 июня 2024 года 18:19
Нацбанк Белоруссии отмечает новую тенденцию к росту спроса на кредиты в нацвалюте
Объем кредитования в Белоруссии в национальной валюте за январь-май этого года вырос на 34%, заявил глава Национальный банк Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, отметив новую тенденцию девалютизации кредитования.

"Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на...    читать дальше
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27 июня 2024 года 18:11
ЕАБР планирует привлечь на рынки ЕАЭС $2 млрд исламского финансирования
Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд с помощью инструментов исламского финансирования на рынки Евразийского экономического союза, сообщил зампред правления ЕАБР Руслан Даленов.

"Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет...    читать дальше
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27 июня 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4849 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 37,50 коп. и составил 11,4849 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн...
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27 июня 2024 года 17:59
Цены на нефть растут более чем на 1%
Нефть дорожает вечером на фоне усиления опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это компенсирует влияние новости о неожиданном увеличении запасов в США на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:53
Инвесторы ждут притока инвестиций в индийские облигации после их включения в индекс JPMorgan
Облигации Индии будут добавлены в индекс развивающихся рынков JPMorgan в пятницу, что приведет к масштабному притоку инвестиций. Однако аналитики предупреждают, что такой шаг может спровоцировать волатильность рынка и сделать индекс более уязвимым к изменениям потоков денежных...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:45
Rivian сохранил на 2-й квартал и весь 2024 год прогноз выпуска электрокаров
Американский производитель электромобилей Rivian сохранил прогноз выпуска на текущий квартал и весь 2024 год, что вызвало негативную реакцию инвесторов.

Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:37
Центробанк в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи для борьбы с мошенничеством
Банк России в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о телефонных номерах, связанных с мошенническими банковскими операциями, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

"История связана с выявлением...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня
ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм.

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27 июня 2024 года 17:25
Медведев: ответ России на изъятие российских активов США станет болезненным ударом
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ России на изъятие российских активов США станет болезненным ударом.

"Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лицах. В ближайшее время будут приняты...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:17
ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 90,9874 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 90,9874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 312,57 коп.

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27 июня 2024 года 17:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 84,964 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 84,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 284,24 коп.

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27 июня 2024 года 17:10
Фондовые индикаторы США меняются без единой динамики в начале торгов
Фондовые индексы США меняются без единой динамики в начале торгов

Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения.

Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск...    читать дальше
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27 июня 2024 года 17:02
ФНС наблюдает 2-кратное снижение необходимости инициировать банкротства юрлиц после повышения лимитов долга для запуска процедуры
Число компаний, в отношении которых налоговым органам нужно подавать заявление о банкротстве, сократилось в 2 раза после повышения минимальной планки долга для инициирования дела о несостоятельности до 2 млн рублей, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы Константин...    читать дальше
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27 июня 2024 года 16:54
В этом году комбайновый завод "Ростсельмаш" прогнозирует сокращение производства
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" прогнозирует снижение производства по итогам 2024 года по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор компании Валерий Мальцев журналистам в четверг.

"Прогноз по итогам полугодия и года: будет спад производства комбайнов, потому...    читать дальше
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27 июня 2024 года 16:46
В 3-м финквартале выручка аптечной сети Walgreens выросла на 2,6%, лучше прогноза
Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance увеличила выручку в 3-м финквартале на 2,6% и повысила чистую прибыль почти в 3 раза, при этом выручка превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Как говорится в...    читать дальше
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27 июня 2024 года 16:41
ВТБ разместил 6% выпуска однодневных бондов серии КС-4-737 на 14,9 млрд рублей
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-737 на 14 млрд 902,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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