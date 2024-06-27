27 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
27 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|июнь 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 июня
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|май 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 июня 2024 года 18:19
Объем кредитования в Белоруссии в национальной валюте за январь-май этого года вырос на 34%, заявил глава Национальный банк Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, отметив новую тенденцию девалютизации кредитования.
"Мы наблюдаем очень интересную тенденцию, когда спрос на... читать дальше
.
27 июня 2024 года 18:11
Евразийский банк развития планирует привлечь около $2 млрд с помощью инструментов исламского финансирования на рынки Евразийского экономического союза, сообщил зампред правления ЕАБР Руслан Даленов.
"Ожидается, что к 2027 году размер исламских финансов в мире достигнет... читать дальше
.
27 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 37,50 коп. и составил 11,4849 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,724 руб. Было заключено 41874 сделки. Объем торгов составил 62719,23 млн...
.
27 июня 2024 года 17:59
Нефть дорожает вечером на фоне усиления опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это компенсирует влияние новости о неожиданном увеличении запасов в США на прошлой неделе, сообщает Trading Economics.
Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:53
Облигации Индии будут добавлены в индекс развивающихся рынков JPMorgan в пятницу, что приведет к масштабному притоку инвестиций. Однако аналитики предупреждают, что такой шаг может спровоцировать волатильность рынка и сделать индекс более уязвимым к изменениям потоков денежных... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:45
Американский производитель электромобилей Rivian сохранил прогноз выпуска на текущий квартал и весь 2024 год, что вызвало негативную реакцию инвесторов.
Ожидается, что в апреле-июне будет выпущено 9,1-9,3 тыс. машин, а поставки составят 13-13,3 тыс., сообщается в... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:37
Банк России в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о телефонных номерах, связанных с мошенническими банковскими операциями, сообщил журналистам директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"История связана с выявлением... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:28
ЦБ РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6281,85 (-281,86) руб./грамм; на серебро - 78,77 (-4,68) руб./грамм; на платину - 2737,12 (-54,87) руб./грамм; на палладий - 2562,29 (-128,07) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
27 июня 2024 года 17:25
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответ России на изъятие российских активов США станет болезненным ударом.
"Как вы знаете, в прошлом месяце был издан указ президента России об изъятии активов США и потворствующих им лицах. В ближайшее время будут приняты... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 90,9874 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 312,57 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
27 июня 2024 года 17:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 84,964 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 284,24 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
27 июня 2024 года 17:10
Фондовые индексы США меняются без единой динамики в начале торгов
Нью-Йорк. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в начале торгов в четверг демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения.
Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск... читать дальше
.
27 июня 2024 года 17:02
Число компаний, в отношении которых налоговым органам нужно подавать заявление о банкротстве, сократилось в 2 раза после повышения минимальной планки долга для инициирования дела о несостоятельности до 2 млн рублей, сообщил замглавы Федеральной налоговой службы Константин... читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:54
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" прогнозирует снижение производства по итогам 2024 года по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор компании Валерий Мальцев журналистам в четверг.
"Прогноз по итогам полугодия и года: будет спад производства комбайнов, потому... читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:46
Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance увеличила выручку в 3-м финквартале на 2,6% и повысила чистую прибыль почти в 3 раза, при этом выручка превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков.
Как говорится в... читать дальше
.
27 июня 2024 года 16:41
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-737 на 14 млрд 902,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.