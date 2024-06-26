Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8158 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,9825 руб. Было заключено 65337 сделок. Объем торгов составил 114756,75 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,713 руб. за юань.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,12 коп. и составил 11,8158 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57630,203 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 834,550 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,12 коп. и составил 11,8158 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,9825 руб. Было заключено 65337 сделок. Объем торгов составил 114756,75... Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,9825 руб. Было заключено 65337 сделок. Объем торгов составил 114756,75...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2024 года составила 366,5 млн рублей и по сравнению с 1 мая увеличилась на 59,8 млн рублей, или 19,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, просроченная задолженность по... Как сообщалось, просроченная задолженность по... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 10 трлн 049,5 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в апреле... В том числе в апреле... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 18 по 24 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,41% после повышения на 0,16% с 11 по 17 июня, на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению... По отношению... читать дальше

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Инфляция в РФ с 18 по 24 июня составила 0,22% после 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 24 июня составил 0,58%, с начала года - 3,82%. Плодоовощная... Плодоовощная... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос по итогам торгов при смешанных сигналов с внешние фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia... читать дальше

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Стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран подписан сегодня в ходе визита делегации ПАО "Газпром" в эту страну. По сообщению российской компании, документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной... По сообщению российской компании, документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали снижаться вечером в среду после публикации данных, указавших на увеличение запасов топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает заключать соглашения между регионами, аграриями и торговлей, в которых будут фиксироваться наценки на продукты питания. Как сообщает ведомство, ценовая ситуация на рынке продовольствия была обсуждена на заседании оперштаба ведомства, которое... Как сообщает ведомство, ценовая ситуация на рынке продовольствия была обсуждена на заседании оперштаба ведомства, которое... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,42 коп. и составил 11,8599 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6425 руб., максимальный - 11,981 руб. Было заключено 30273 сделки. Объем торгов составил 45085,33... Минимальный курс юаня составил 11,6425 руб., максимальный - 11,981 руб. Было заключено 30273 сделки. Объем торгов составил 45085,33...

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Зампредседателя Швейцарского национального банка (SNB, центробанк страны) Мартин Шлегель займет пост главы ЦБ с 1 октября этого года, говорится в пресс-релизе центробанка. Шлегель считался главным кандидатом на этот пост. Как отмечает Bloomberg, 47-летний экономист из... Шлегель считался главным кандидатом на этот пост. Как отмечает Bloomberg, 47-летний экономист из... читать дальше

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Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698... Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3591 тыс. баррелей - до 460,696 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2654 тыс. баррелей и составили 233,886 млн... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6563,71 (+29,19) руб./грамм; на серебро - 83,45 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2791,99 (-15,43) руб./грамм; на палладий - 2690,36 (-140,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Государственный долг Германии на конец первого квартала 2024 года составлял 2 трлн 461,4 млрд евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с концом 2023 года он вырос на 15,7 млрд евро, или на 0,6%. Относительно... По сравнению с концом 2023 года он вырос на 15,7 млрд евро, или на 0,6%. Относительно... читать дальше

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