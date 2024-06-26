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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня
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26 июня 2024 года 17:28

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня

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26 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6563,71 (+29,19) руб./грамм; на серебро - 83,45 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2791,99 (-15,43) руб./грамм; на палладий - 2690,36 (-140,91) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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