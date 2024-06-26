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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня
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26 июня 2024 года 17:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня
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26 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6563,71 (+29,19) руб./грамм; на серебро - 83,45 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2791,99 (-15,43) руб./грамм; на палладий - 2690,36 (-140,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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26 июня 2024 года 20:20
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,12 коп. и составил 11,8158 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,9825 руб. Было заключено 65337 сделок. Объем торгов составил 114756,75...
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Предприятия РФ в январе-апреле 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 10 трлн 049,5 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в апреле... читать дальше
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.26 июня 2024 года 19:05
Инфляция в РФ с 18 по 24 июня составила 0,22% после 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 24 июня составил 0,58%, с начала года - 3,82%. Плодоовощная... читать дальше
.26 июня 2024 года 18:58
Рынок акций РФ вырос по итогам торгов при смешанных сигналов с внешние фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся выше рубежа 3150 пунктов, В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia... читать дальше
.26 июня 2024 года 18:38
Стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран подписан сегодня в ходе визита делегации ПАО "Газпром" в эту страну. По сообщению российской компании, документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной... читать дальше
.26 июня 2024 года 18:15
Цены на нефть эталонных марок начали снижаться вечером в среду после публикации данных, указавших на увеличение запасов топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше
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Минсельхоз РФ предлагает заключать соглашения между регионами, аграриями и торговлей, в которых будут фиксироваться наценки на продукты питания. Как сообщает ведомство, ценовая ситуация на рынке продовольствия была обсуждена на заседании оперштаба ведомства, которое... читать дальше
.26 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,42 коп. и составил 11,8599 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6425 руб., максимальный - 11,981 руб. Было заключено 30273 сделки. Объем торгов составил 45085,33...
.26 июня 2024 года 17:47
Зампредседателя Швейцарского национального банка (SNB, центробанк страны) Мартин Шлегель займет пост главы ЦБ с 1 октября этого года, говорится в пресс-релизе центробанка. Шлегель считался главным кандидатом на этот пост. Как отмечает Bloomberg, 47-летний экономист из... читать дальше
.26 июня 2024 года 17:39
Продажи новых домов в США в мае упали на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 619 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 698... читать дальше
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Запасы нефти в США выросли за период с 14 июня по 21 июня на 3591 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2654 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3591 тыс. баррелей - до 460,696 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2654 тыс. баррелей и составили 233,886 млн... читать дальше
.26 июня 2024 года 17:28
ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6563,71 (+29,19) руб./грамм; на серебро - 83,45 (+0,5) руб./грамм; на платину - 2791,99 (-15,43) руб./грамм; на палладий - 2690,36 (-140,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Государственный долг Германии на конец первого квартала 2024 года составлял 2 трлн 461,4 млрд евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с концом 2023 года он вырос на 15,7 млрд евро, или на 0,6%. Относительно... читать дальше
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