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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в среду. "В целом рынок остается слабым, за исключением акций ряда крупных компаний, - отметил Крейг Джонсон из Piper Sandler. - Мы полагаем, что 10-процентная коррекция индекса S&P 500... "В целом рынок остается слабым, за исключением акций ряда крупных компаний, - отметил Крейг Джонсон из Piper Sandler. - Мы полагаем, что 10-процентная коррекция индекса S&P 500... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 94,1131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,8064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,94 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-736 на 14 млрд 15 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Уборка урожая стартовала в 16 регионах РФ. "Несмотря на сложные погодные условия, темпы и первые результаты превосходят прошлогодние. Намолочено 6,2 млн тонн зерна", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба. Ее слова приводятся в телеграм-канале... читать дальше

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Госдума на заседании в среду утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 г. Доходы бюджета Социального фонда составили 13 трлн 265... Доходы бюджета Социального фонда составили 13 трлн 265... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 97,0441% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 45 млрд 292 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 45 млрд 292 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, увеличилось на 1,05 процентного пункта (п.п.), до 16,00%, во второй декаде... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,48 пункта (1,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3143,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3155,86 (+1,43%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,91/91,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 49 коп., Cредний курс продажи упал...

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РФ за 4 месяца этого года экспортировала почти 15 тыс. тонн колбасных изделий, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на экспертные оценки. Драйвером роста стали поставки в Казахстан - традиционно ведущий рынок сбыта... Драйвером роста стали поставки в Казахстан - традиционно ведущий рынок сбыта... читать дальше

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Темпы роста продаж автомобилей в США во втором полугодии замедлятся, в результате чего подъем по итогам всего 2024 года составит около 1,3% - до 15,7 млн штук, прогнозирует Cox Automotive. В первом полугодии, как ожидается, реализация машин увеличится на 2,9% по сравнению с тем... читать дальше

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Ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом могут вырасти почти на 5%, следует из проекта поправок Минфина ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговой системе (N639663-8), с которым ознакомился "Интерфакс". Согласно... Согласно... читать дальше

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Доллар США уверенно дорожает в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов днем в среду. Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится, заявила накануне... Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится, заявила накануне... читать дальше

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Госдума утвердила закон "Об исполнении федерального бюджета за 2023 год" Согласно документу, доходы бюджета составили 29 трлн 124 млрд руб., расходы - 32 трлн 354 млрд руб., дефицит - 3 трлн 230 млрд руб. Общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2023 г.... Общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2023 г.... читать дальше

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В четверг, 27 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 11,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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