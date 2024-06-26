26 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
26 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|май 2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 июня
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 июня 2024 года 17:19
Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в среду.
"В целом рынок остается слабым, за исключением акций ряда крупных компаний, - отметил Крейг Джонсон из Piper Sandler. - Мы полагаем, что 10-процентная коррекция индекса S&P 500... читать дальше
.
26 июня 2024 года 17:14
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 94,1131 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,84 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
26 июня 2024 года 17:14
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 87,8064 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,94 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
26 июня 2024 года 17:04
6 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-736 на 14 млрд 15 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:57
Уборка урожая стартовала в 16 регионах РФ. "Несмотря на сложные погодные условия, темпы и первые результаты превосходят прошлогодние. Намолочено 6,2 млн тонн зерна", - сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба. Ее слова приводятся в телеграм-канале... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:43
Госдума на заседании в среду утвердила отчет об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2023 г.
Доходы бюджета Социального фонда составили 13 трлн 265... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:39
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 97,0441% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 45 млрд 292 млн рублей по номиналу при... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:35
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, увеличилось на 1,05 процентного пункта (п.п.), до 16,00%, во второй декаде... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,48 пункта (1,044%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3143,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3155,86 (+1,43%) пункта,... читать дальше
.
26 июня 2024 года 16:09
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,91/91,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 49 коп., Cредний курс продажи упал...
.
26 июня 2024 года 16:03
РФ за 4 месяца этого года экспортировала почти 15 тыс. тонн колбасных изделий, что на 21% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на экспертные оценки.
Драйвером роста стали поставки в Казахстан - традиционно ведущий рынок сбыта... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:55
Темпы роста продаж автомобилей в США во втором полугодии замедлятся, в результате чего подъем по итогам всего 2024 года составит около 1,3% - до 15,7 млн штук, прогнозирует Cox Automotive. В первом полугодии, как ожидается, реализация машин увеличится на 2,9% по сравнению с тем... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:47
Ставки акцизов на крепкий алкоголь и вино в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом могут вырасти почти на 5%, следует из проекта поправок Минфина ко второму чтению законопроекта об изменениях в налоговой системе (N639663-8), с которым ознакомился "Интерфакс".
Согласно... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:38
Доллар США уверенно дорожает в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов днем в среду.
Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется снова повышать базовую процентную ставку, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится, заявила накануне... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:31
Госдума утвердила закон "Об исполнении федерального бюджета за 2023 год" Согласно документу, доходы бюджета составили 29 трлн 124 млрд руб., расходы - 32 трлн 354 млрд руб., дефицит - 3 трлн 230 млрд руб.
Общий объем поступления доходов федерального бюджета за 2023 г.... читать дальше
.
26 июня 2024 года 15:30
В четверг, 27 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 11,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.