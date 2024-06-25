Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,817 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6535 руб., максимальный - 11,914 руб. Было заключено 59346 сделок. Объем торгов составил 92896,96 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,895 руб. за юань.

25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,03 коп. и составил 11,817 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56795,653 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,259 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,03 коп. и составил 11,817 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6535 руб., максимальный - 11,914 руб. Было заключено 59346 сделок. Объем торгов составил 92896,96 млн... Минимальный курс юаня составил 11,6535 руб., максимальный - 11,914 руб. Было заключено 59346 сделок. Объем торгов составил 92896,96 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса МосБиржи на 0,4%, индекса РТС на 1,2% на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%,... читать дальше

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Так называемая "курсовая" экспортная пошлина на широкую номенклатуру товаров с 1 по 31 июля 2024 года снизится до 4,5% с 5,5% с 1 по 30 июня, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ. Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала)... Экспортная пошлина на минеральные удобрения (для которых действует отдельная шкала)... читать дальше

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РФ с начала 2024 года и по 24 июня экспортировала в Китай более 2 млн тонн зерновой продукции, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито". Больше всего выросли отгрузки ячменя - в 5 раз, до 371,5 тыс. тонн. Кроме того, в 2 раза увеличился экспорт... Больше всего выросли отгрузки ячменя - в 5 раз, до 371,5 тыс. тонн. Кроме того, в 2 раза увеличился экспорт... читать дальше

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Банк России считает реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, сейчас на российском рынке отсутствует необходимая для этого технологическая база, а выгоды не очевидны. Об этом говорится в консультативном докладе... читать дальше

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Власти Петербурга увеличат финансирование строительства и реконструкции объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры в текущем году, сообщает пресс-служба городского правительства во вторник. "В 2024 году планируется увеличить объем инвестиций в строительство и... "В 2024 году планируется увеличить объем инвестиций в строительство и... читать дальше

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Банки РФ в мае увеличили корпоративный кредитный портфель на 1,7% (или на 1,3 трлн рублей) после прироста на 1,9% в апреле и 1,8% в марте, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора. На рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный... На рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный... читать дальше

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Льгота по НДС для отелей будет продлена до 2030 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики. "У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению,... "У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,76 коп. и составил 11,8157 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6595 руб., максимальный - 11,9115 руб. Была заключена 34521 сделка. Объем торгов составил 51132,26... Минимальный курс юаня составил 11,6595 руб., максимальный - 11,9115 руб. Была заключена 34521 сделка. Объем торгов составил 51132,26...

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Российские банки, по предварительным данным, в мае ускорили рост ипотечного портфеля до 1,7% после 1,4% в апреле в преддверии завершения 1 июля массовой "Льготной ипотеки" и ожидаемого изменения условий госпрограмм, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского... читать дальше

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Российские туристы ежегодно тратят на поездки за рубеж от $30 млрд до $50 млрд, цель правительства РФ - вернуть эти деньги в российскую экономику, сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Сегодня мы конкурируем с крупнейшими мировыми туристическими... "Сегодня мы конкурируем с крупнейшими мировыми туристическими... читать дальше

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Средства юрлиц в мае сократились 2,2% (1,3 трлн руб.) после значительного роста в апреле на 5,0% из-за смещения срока уплаты налогов (за апрель и первый квартал) на начало мая, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Регулятор отмечает, что имеет смысл... Регулятор отмечает, что имеет смысл... читать дальше

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АО "Почта России" планирует в 2024 году выручить от реализации непрофильных активов 3 млрд рублей, эти средства могут быть использованы для погашения "старой" задолженности и инвестиций в прибыльные направления бизнеса, сообщил генеральный директор компании Михаил... читать дальше

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Фактическая чистая прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов, полученных от российских дочерних банков (порядка 26 млрд рублей), сократилась на 16% месяц к месяцу и составила 255 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта,... В мае, согласно пересмотренным данным, значение индекса составило 101,3 пункта, а не 102 пункта,... читать дальше

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