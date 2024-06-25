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25 июня 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8157 руб.
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25 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,76 коп. и составил 11,8157 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6595 руб., максимальный - 11,9115 руб. Была заключена 34521 сделка. Объем торгов составил 51132,26 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8065 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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