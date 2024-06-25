ЦБ РФ установил курс евро с 26 июня в размере 93,7347 руб.

25 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 93,7347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,12 коп.

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ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6534,52 (-24,88) руб./грамм; на серебро - 82,95 (-2,55) руб./грамм; на платину - 2807,42 (+3,93) руб./грамм; на палладий - 2831,27 (+47,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения. Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск уменьшился на 0,35% и составлял 39272,54 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск уменьшился на 0,35% и составлял 39272,54 пункта. Между тем значение Standard & Poor's 500 к этому времени... Между тем значение Standard & Poor's 500 к этому времени... читать дальше

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Российские производители в области микроэлектроники предлагают ужесточить контроль за выполнением требований по использованию электронной компонентной базы (ЭКБ) российского производства. Об этом заявили представители ряда таких вендоров в ходе конференции "Российская... читать дальше

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5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-735 на 31 млрд 657,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 93,7347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 87,277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ АО "Группа "Илим" к концу 2028 года прогнозирует увеличение объемов производства до 4,6 млн тонн продукции, сообщила компания в соцсети "ВКонтакте". Годовой объем производства "Илим" в настоящее время... Годовой объем производства "Илим" в настоящее время... читать дальше

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Объем экономики Аргентины в первом квартале 2024 года снизился на 5,1% относительно того же периода прошлого года, по данным статистического института. Падение продолжается четвертый квартал подряд: во втором квартале 2023 года ВВП сократился на 5,3%, в третьем квартале... Падение продолжается четвертый квартал подряд: во втором квартале 2023 года ВВП сократился на 5,3%, в третьем квартале... читать дальше

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Власти Петербурга отменили июльское повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба городского правительства во вторник. "Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей.... "Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей.... читать дальше

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода опубликовано во вторник на Национальном правовом... Соответствующее постановление Минсельхозпрода опубликовано во вторник на Национальном правовом... читать дальше

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Международный автомобилестроительный концерт Stellantis может перестать производить автомобили в Великобритании, если правительство страны не станет активнее стимулировать спрос или не скорректирует текущую политику по переходу на электромобили, заявила глава британского... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,24 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3094,81 пункта. Максимальное... читать дальше

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Объем складской недвижимости в России к 2025 году может вырасти в 1,5 раза, сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор ГК "Северсталь Стальные Решения" Евгений Коннов. В 2023 году объем введенных складских мощностей вырос на 64%, в 2024 году темп роста продолжает... В 2023 году объем введенных складских мощностей вырос на 64%, в 2024 году темп роста продолжает... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,31/91,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ФГУП "Росморпорт" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... "Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... читать дальше

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Около 140 государств под эгидой Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в 2021 году договорились о введении минимального налога для крупных транснациональных корпораций, при этом текст соглашения планировалось составить до 30 июня 2024 года. Однако... Однако... читать дальше

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