25 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|июнь 2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|май 2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|май 2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|апрель 2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|июнь 2024
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25 июня 2024 года 17:16
ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6534,52 (-24,88) руб./грамм; на серебро - 82,95 (-2,55) руб./грамм; на платину - 2807,42 (+3,93) руб./грамм; на палладий - 2831,27 (+47,45) руб./грамм.
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25 июня 2024 года 17:12
Американские фондовые индексы в начале сессии во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения.
Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск уменьшился на 0,35% и составлял 39272,54 пункта.
Между тем значение Standard & Poor's 500 к этому времени... читать дальше
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25 июня 2024 года 17:06
Российские производители в области микроэлектроники предлагают ужесточить контроль за выполнением требований по использованию электронной компонентной базы (ЭКБ) российского производства. Об этом заявили представители ряда таких вендоров в ходе конференции "Российская... читать дальше
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25 июня 2024 года 17:02
5 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-735 на 31 млрд 657,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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25 июня 2024 года 17:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 93,7347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,12 коп.
Это автоматическое сообщение.
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25 июня 2024 года 17:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 июня, составляет 87,277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,60 коп.
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25 июня 2024 года 16:56
Одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ АО "Группа "Илим" к концу 2028 года прогнозирует увеличение объемов производства до 4,6 млн тонн продукции, сообщила компания в соцсети "ВКонтакте".
Годовой объем производства "Илим" в настоящее время... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:44
Объем экономики Аргентины в первом квартале 2024 года снизился на 5,1% относительно того же периода прошлого года, по данным статистического института.
Падение продолжается четвертый квартал подряд: во втором квартале 2023 года ВВП сократился на 5,3%, в третьем квартале... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:35
Власти Петербурга отменили июльское повышение тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами, сообщает пресс-служба городского правительства во вторник.
"Бюджет Санкт-Петербурга превысил триллион рублей.... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:24
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам.
Соответствующее постановление Минсельхозпрода опубликовано во вторник на Национальном правовом... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:16
Международный автомобилестроительный концерт Stellantis может перестать производить автомобили в Великобритании, если правительство страны не станет активнее стимулировать спрос или не скорректирует текущую политику по переходу на электромобили, заявила глава британского... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,24 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3094,81 пункта. Максимальное... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:07
Объем складской недвижимости в России к 2025 году может вырасти в 1,5 раза, сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор ГК "Северсталь Стальные Решения" Евгений Коннов.
В 2023 году объем введенных складских мощностей вырос на 64%, в 2024 году темп роста продолжает... читать дальше
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25 июня 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,31/91,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи...
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25 июня 2024 года 15:59
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ФГУП "Росморпорт" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Кредитный рейтинг компании присваивается в соответствии с методологией оценки внешнего... читать дальше
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25 июня 2024 года 15:48
Около 140 государств под эгидой Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) в 2021 году договорились о введении минимального налога для крупных транснациональных корпораций, при этом текст соглашения планировалось составить до 30 июня 2024 года.
Однако... читать дальше
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