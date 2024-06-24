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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июня
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24 июня 2024 года 17:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 июня
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24 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6559,4 (-90,83) руб./грамм; на серебро - 85,5 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2803,49 (+49,06) руб./грамм; на палладий - 2783,82 (+216,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.24 июня 2024 года 17:14
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