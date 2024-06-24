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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57072,912 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 300,219 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,45 коп. и составил 11,8373 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5855 руб., максимальный - 12,167 руб. Было заключено 79406 сделок. Объем торгов составил 122262,78... Минимальный курс юаня составил 11,5855 руб., максимальный - 12,167 руб. Было заключено 79406 сделок. Объем торгов составил 122262,78...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок и новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на... В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Минфин РФ готов осенью приступить к обсуждению вопроса о выравнивании НДФЛ на классические ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в понедельник на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и... читать дальше

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Акционеры ПАО "Центральный телеграф" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов в размере 0,189 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Суммарно на выплату дивидендов компания направит 40 млн рублей (29,5 млн рублей... Суммарно на выплату дивидендов компания направит 40 млн рублей (29,5 млн рублей... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься после роста по итогам прошлой недели. Инвесторы стали оптимистичнее в отношении перспектив спроса и по-прежнему обеспокоены перспективами более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под... Инвесторы стали оптимистичнее в отношении перспектив спроса и по-прежнему обеспокоены перспективами более масштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может поставить под... читать дальше

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Новые признаки стресса в экономике США должны заставить Федеральную резервную систему (ФРС) как минимум задуматься о снижении базовой процентной ставки, заявил президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Есть пара тревожных сигналов", -... "Есть пара тревожных сигналов", -... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19,30 коп. и составил 11,8533 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7075 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 32314 сделок. Объем торгов составил 57157,1... Минимальный курс юаня составил 11,7075 руб., максимальный - 12,15 руб. Было заключено 32314 сделок. Объем торгов составил 57157,1...

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Акционеры ПАО "МГТС" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания. Решение принято на годовом собрании акционеров, которое состоялось 21 июня в заочной форме. Основным акционером МГТС является ПАО "МТС"... Решение принято на годовом собрании акционеров, которое состоялось 21 июня в заочной форме. Основным акционером МГТС является ПАО "МТС"... читать дальше

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Россия в ответ на новые ограничительные меры со стороны Евросоюза расширяет "стоп-лист" в отношении граждан ЕС, заявили в понедельник в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и... "В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и... читать дальше

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Совет директоров "Транснефти" по итогам работы в 2023 году рекомендовал выплатить дивиденды в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,20 руб. на одну акцию, сообщила компания. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия... Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия... читать дальше

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Американские фондовые индексы, которые начали торги в понедельник без единой динамики, затем перешли к росту. До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за прошедший квартал еще несколько недель, однако в ближайшие дни финансовые показатели представят три... До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за прошедший квартал еще несколько недель, однако в ближайшие дни финансовые показатели представят три... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6559,4 (-90,83) руб./грамм; на серебро - 85,5 (+0,01) руб./грамм; на платину - 2803,49 (+49,06) руб./грамм; на палладий - 2783,82 (+216,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 87,373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 июня, составляет 94,0759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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4 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-734 на 30 млрд 480,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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