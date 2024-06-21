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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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21 июня 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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21 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.06 по 30.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
24.06.2024 11:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo июнь 2024
24.06.2024 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США май 2024
25.06.2024 09:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции июнь 2024
25.06.2024 09:45 Цены производителей во Франции май 2024
25.06.2024 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде май 2024
25.06.2024 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США апрель 2024
25.06.2024 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) июнь 2024
26.06.2024 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США май 2024
26.06.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 08 по 14 июня
27.06.2024 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне июнь 2024
27.06.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 09 по 15 июня
27.06.2024 15:30 Изменение ВВП США I квартал 2024
27.06.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 02 по 08 июня
27.06.2024 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США май 2024
28.06.2024 09:00 Изменение ВВП Великобритании I квартал 2024
28.06.2024 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции май 2024
28.06.2024 10:55 Данные о безработице в Германии июнь 2024
28.06.2024 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии июнь 2024
28.06.2024 15:30 Изменение расходов и доходов населения США май 2024
28.06.2024 15:30 Месячное изменение ВВП Канады апрель 2024
28.06.2024 16:45 Индекс производственной активности Чикаго июнь 2024
28.06.2024 17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) июнь 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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