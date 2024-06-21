21 июня 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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21 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.06 по 30.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|24.06.2024
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|июнь 2024
|24.06.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|май 2024
|25.06.2024
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|июнь 2024
|25.06.2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|май 2024
|25.06.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|май 2024
|25.06.2024
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|апрель 2024
|25.06.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|июнь 2024
|26.06.2024
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|май 2024
|26.06.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июня
|27.06.2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|июнь 2024
|27.06.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
|27.06.2024
|15:30
|Изменение ВВП США
|I квартал 2024
|27.06.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|27.06.2024
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|май 2024
|28.06.2024
|09:00
|Изменение ВВП Великобритании
|I квартал 2024
|28.06.2024
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|май 2024
|28.06.2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|июнь 2024
|28.06.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|июнь 2024
|28.06.2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|май 2024
|28.06.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|апрель 2024
|28.06.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|июнь 2024
|28.06.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|июнь 2024
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