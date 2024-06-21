Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 699,1 млрд руб.

21 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 699,1 млрд руб.

.

Минсельхоз РФ рассчитывает, что отечественным садоводам к 2030 году удастся полностью обеспечить потребности страны в яблоках. "У нас есть дополнительное поручение президента в отношении того, чтобы обеспечить внутреннее потребление по яблокам к 2030 году полностью... "У нас есть дополнительное поручение президента в отношении того, чтобы обеспечить внутреннее потребление по яблокам к 2030 году полностью... читать дальше

.

Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки упростит для компаний проведение платежей, считает Банк России. "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем, смягчение требований по... "Устойчивый уровень курса определяется фундаментальными факторами, соотношением экспорта и импорта. Вместе с тем, смягчение требований по... читать дальше

.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,05 пункта (0,13%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3119,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3140,55... читать дальше

.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев считает необходимым при содействии Минприроды проверить эффективность использования лицензий на добычу полезных ископаемых на Дальнем Востоке. "Мы вместе с министерством природных ресурсов должны разобраться, как используются выданные... "Мы вместе с министерством природных ресурсов должны разобраться, как используются выданные... читать дальше

.

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 6,35% - до 58798 руб./т, на Регуляр-92 - на 5,87%, до 51924 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают наделить совет директоров Центрального банка полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховой организации и... читать дальше

.

Объем германского экспорта в Китай в мае 2024 года был на 14% ниже, чем годом ранее, составив 7,5 млрд евро, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Растущие торговые противоречия между Китаем и ЕС могут привести к... Растущие торговые противоречия между Китаем и ЕС могут привести к... читать дальше

.

Российским регионам со следующего года могут дать право взимать туристический сбор и направлять его на инфраструктуру для туристов, сообщил в пятницу заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. "Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1... "Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1... читать дальше

.

ПАО "Россети Волга" планирует инвестиции в развитие в 2024 году в объеме 11,25 млрд рублей, это на 14% больше, чем в прошлом году, говорится в годовом отчете общества. "Объемы финансирования в 2023 году были сокращены, что обусловлено необходимостью оптимизации... "Объемы финансирования в 2023 году были сокращены, что обусловлено необходимостью оптимизации... читать дальше

.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США отклонила план действий на случай непредвиденного краха (living will) Citigroup Inc., пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такое решение было поддержано большинством из пяти... Такое решение было поддержано большинством из пяти... читать дальше

.

Индия в мае 2024 года импортировала 10,4 млн карат алмазов, что на 25% выше данных годичной давности, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). По стоимости... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,62 пункта (0,436%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3140,55 (+0,55%) пункта,... читать дальше

.

Большинство азиатских фондовых индексов снизились по итогам сессии в пятницу, исключением стал только австралийский рынок. Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении, согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Темпы подъема... Потребительские цены в Японии в мае выросли на 2,8% в годовом выражении, согласно опубликованным в пятницу официальным данным. Темпы подъема... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,04/100,2 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 216 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,5/92,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 233 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,57/92,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 156 коп., Cредний курс продажи...

.