Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5086 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,112 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 24876 сделок. Объем торгов составил 43952,73 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,767 руб. за юань.

20 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,71 коп. и составил 11,5086 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56535,486 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,203 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 37,56 коп. и составил 11,5488 руб. Минимальный курс юаня составил 11,084 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 125837 сделок. Объем торгов составил 204052,76... Минимальный курс юаня составил 11,084 руб., максимальный - 11,98 руб. Было заключено 125837 сделок. Объем торгов составил 204052,76...

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Последние статданные указывают на некоторое ослабление американской экономики, отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Мы видим некоторые признаки замедления", - сказал он в ходе выступления в Мичигане. По его словам, в целом хорошая... По его словам, в целом хорошая... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,6%, завершил четверг разнонаправленными изменениями. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 3,17% и составил 3123,43 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 3,17% и составил 3123,43 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,2% - до 1151,93 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,2% - до 1151,93 пункта.... читать дальше

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Китай в апреле 2024 года импортировал суммарно (в виде сжиженного природного газа и по трубопроводам) 14,737 млрд куб. м, что на 6,5% превосходит прошлогодний показатель, сообщается в сводке Главного таможенного управления КНР. Это максимальный показатель для соответствующего... читать дальше

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Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внесен в Госдуму депутатами от "Единой России", сообщил руководитель фракции Владимир Васильев. "Проект закона внесён всеми депутатами фракции "Единая Россия". Он позволит... "Проект закона внесён всеми депутатами фракции "Единая Россия". Он позволит... читать дальше

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Совет Республики Национального собрания Белоруссии (верхняя палата парламента) одобрил ратификацию соглашения с Россией о параллельной работе энергосистем, сообщила пресс-служба верхней палаты. "Проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в... "Проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в... читать дальше

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Подъем цен на нефть эталонных марок усилился вечером после выхода данных, указавших на снижение запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 мск подорожали на $0,84 (0,99%) - до... Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 мск подорожали на $0,84 (0,99%) - до... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который разрешает операторам инвестиционных (краудфандинговых) платформ проверять личность клиентов и обновлять информацию о клиентах платформ по выпуску и обмену цифровых финансовых активов (ЦФА). Поправки были... Поправки были... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Центр" на годовом собрании 20 июня утвердили выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,06621 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка ранее была установлена на 4 июля. Уставный капитал "Россети Центр" разделен на 42... Уставный капитал "Россети Центр" разделен на 42... читать дальше

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По итогам 2023 года чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) составила 3,766 млрд руб., что на 50%, или в 1,5 раза) выше предыдущего года, говорится в сообщении биржи. СПбМТСБ уведомляет, что годовое собрание акционеров утвердило... СПбМТСБ уведомляет, что годовое собрание акционеров утвердило... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2547 тыс. баррелей - до 457,105 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2280 тыс. баррелей и составили 231,232 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,71 коп. и составил 11,5086 руб. Минимальный курс юаня составил 11,112 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 24876 сделок. Объем торгов составил 43952,73... Минимальный курс юаня составил 11,112 руб., максимальный - 11,901 руб. Было заключено 24876 сделок. Объем торгов составил 43952,73...

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ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6382,94 (+208,17) руб./грамм; на серебро - 80,95 (+3,56) руб./грамм; на платину - 2688,57 (+122,34) руб./грамм; на палладий - 2482,6 (+166,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 85,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 278,94 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 91,4543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 236,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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