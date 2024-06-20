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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июня
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20 июня 2024 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 июня
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20 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6382,94 (+208,17) руб./грамм; на серебро - 80,95 (+3,56) руб./грамм; на платину - 2688,57 (+122,34) руб./грамм; на палладий - 2482,6 (+166,08) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.20 июня 2024 года 17:54
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 91,4543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 236,29 коп. Это автоматическое сообщение.
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