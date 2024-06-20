20 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|июнь 2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|июнь 2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|май 2024
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 июня
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|июнь 2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|май 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|июнь 2024
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июня
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20 июня 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,25 пункта (1,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3060,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3088,77 (+2,02%) пункта,... читать дальше
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20 июня 2024 года 13:15
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20 июня 2024 года 13:07
В 1-м квартале чистый прирост торговых площадей ТОП-200 российских ритейлеров (без учета некоторых франчайзинговых проектов) сократился на 16,5% и составил 428,6 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в аналитической компании INFOLine. Аналитики связывают снижение с усилением... читать дальше
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20 июня 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,9/88,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
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20 июня 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,61/90,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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20 июня 2024 года 12:42
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20 июня 2024 года 12:30
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"В текущем... читать дальше
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20 июня 2024 года 12:08
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в ожидании итогов заседания Банка Англии.
Экономисты и аналитики не прогнозируют изменения базовой ставки в Великобритании, но ждут сигналов на ближайшее будущее.
Сводный индекс крупнейших европейских... читать дальше
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20 июня 2024 года 11:57
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9587% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,12% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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Как сообщила пресс-служба автоконцерна, автомобиль... читать дальше
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"Только за первые три месяца 2024 года в Москве побывали полмиллиона иностранных гостей - почти на 40% больше, чем годом ранее. Лидером... читать дальше
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При этом объем лимитов по кредитным картам,... читать дальше
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