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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,25 пункта (1,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3060,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3088,77 (+2,02%) пункта,... читать дальше

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Добыча природного газа в Норвегии в мае выросла на 16,7% относительно того же месяца годом ранее - до 10 млрд кубометров, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD). По уточненным расчетам, в апреле объем производства составлял 10,41 млрд... По уточненным расчетам, в апреле объем производства составлял 10,41 млрд... читать дальше

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В 1-м квартале чистый прирост торговых площадей ТОП-200 российских ритейлеров (без учета некоторых франчайзинговых проектов) сократился на 16,5% и составил 428,6 тыс. кв. м, сообщили "Интерфаксу" в аналитической компании INFOLine. Аналитики связывают снижение с усилением... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,09/98,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,9/88,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,61/90,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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Добыча нефти в Казахстане в 2023 году сократилась на 6,4% по сравнению с показателем 2022 года - до 84,2 млн тонн, говорится в обзоре британского энергетического института (Energy Institute). В минувшем году, по данным ведомства, на Казахстан пришлось 1,9% от... В минувшем году, по данным ведомства, на Казахстан пришлось 1,9% от... читать дальше

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Ежеквартально у управляющих компаний (УК) выявляется до 500 нарушений, треть из которых допускают десять игроков, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции НАУФОР "Рынок коллективных... читать дальше

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Белорусские банки продолжают активно кредитовать предприятия и население, при этом поддерживается умеренная инфляция и стабильность курса белорусского рубля, заявил председатель правления Нацбанка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур, выступая в парламенте страны. "В текущем... "В текущем... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут в ожидании итогов заседания Банка Англии. Экономисты и аналитики не прогнозируют изменения базовой ставки в Великобритании, но ждут сигналов на ближайшее будущее. Экономисты и аналитики не прогнозируют изменения базовой ставки в Великобритании, но ждут сигналов на ближайшее будущее. Сводный индекс крупнейших европейских... Сводный индекс крупнейших европейских... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9587% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,12% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,12% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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"АвтоВАЗ" вернул в продажу на российском рынке автомобили Lada Largus, серийное производство которых после санкционной приостановки было перенесено из Тольятти в Ижевск и возобновилось в середине мая текущего года. Как сообщила пресс-служба автоконцерна, автомобиль... Как сообщила пресс-служба автоконцерна, автомобиль... читать дальше

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Товарооборот между Россией и Вьетнамом за январь-май этого года вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году... "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году... читать дальше

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Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем. "Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на... "Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на... читать дальше

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В первом квартале 2024 года российскую столицу посетили 500 тысяч иностранных туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Только за первые три месяца 2024 года в Москве побывали полмиллиона иностранных гостей - почти на 40% больше, чем годом ранее. Лидером... "Только за первые три месяца 2024 года в Москве побывали полмиллиона иностранных гостей - почти на 40% больше, чем годом ранее. Лидером... читать дальше

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В мае 2024 года в РФ было выдано 2,29 млн новых кредитных карт, что на 0,6% меньше апрельского показателя (в апреле 2024 года - 2,30 млн ед.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом объем лимитов по кредитным картам,... При этом объем лимитов по кредитным картам,... читать дальше

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