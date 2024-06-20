ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 июня в размере 82,6282 руб., евро - 89,0914 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 89,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,21 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,41 руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,41 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 89,0914 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 89,0914 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56513,283 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1468,334 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 58,98 коп. и составил 11,1732 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 126079 сделок. Объем торгов составил 214240,16... Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 126079 сделок. Объем торгов составил 214240,16...

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Производители пищевой продукции в мае этого года по сравнению с апрелем повысили цены на 1,2%, сообщил Росстат в среду. Это самая высокая динамика в текущем году. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на... Это самая высокая динамика в текущем году. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июня выросли на 0,16% после повышения на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,23% при общей инфляции... По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,23% при общей инфляции... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ мае 2024 года выросли на 1,6% после увеличения на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре и сокращения на 0,1% в ноябре прошлого года, сообщил в среду... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2024 года вырос до минус 6% c минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10... читать дальше

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Инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня и также 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%. С начала месяца рост цен в РФ к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%. Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что... Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов МосБиржи и РТС. Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг (до 17:20 мск для расчета индекса... Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг (до 17:20 мск для расчета индекса... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в июне опустился до 43 пунктов по сравнению с 45 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Аналитики не... Это минимальный уровень за полгода. Аналитики не... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети" ) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 18 июня, утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,4249 рубля на каждую обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на привилегированную, говорится в материалах... читать дальше

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РФ в январе-мае этого года поставила на зарубежные рынки свыше 3 млн тонн ячменя, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертные оценки. Поставки ячменя в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.)... Поставки ячменя в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.)... читать дальше

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Российские агростраховщики выплатили с начала 2024 года 1,6 млрд рублей за ущерб посевам, который был связан с чрезвычайными ситуациями климатического характера, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Всего режим ЧС за период был... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в среду на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,47 коп. и составил 11,1915 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33... Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33...

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