Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1732 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 126079 сделок. Объем торгов составил 214240,16 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1925 руб. за юань.

19 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 58,98 коп. и составил 11,1732 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56513,283 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1468,334 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 58,98 коп. и составил 11,1732 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 126079 сделок. Объем торгов составил 214240,16... Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 126079 сделок. Объем торгов составил 214240,16...

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Производители пищевой продукции в мае этого года по сравнению с апрелем повысили цены на 1,2%, сообщил Росстат в среду. Это самая высокая динамика в текущем году. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на... Это самая высокая динамика в текущем году. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 11 по 17 июня выросли на 0,16% после повышения на 0,22% с 4 по 10 июня и на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,23% при общей инфляции... По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,23% при общей инфляции... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ мае 2024 года выросли на 1,6% после увеличения на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте и на 0,9% в феврале, снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре и сокращения на 0,1% в ноябре прошлого года, сообщил в среду... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во II квартале 2024 года вырос до минус 6% c минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил в среду Росстат (опрос был проведен с 1 по 10... читать дальше

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Инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня и также 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%. С начала месяца рост цен в РФ к 17 июня составил 0,36%, с начала года - 3,59%. Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что... Из данных за 17 дней этого и прошлого годов следует, что... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов МосБиржи и РТС. Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг (до 17:20 мск для расчета индекса... Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг (до 17:20 мск для расчета индекса... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в июне опустился до 43 пунктов по сравнению с 45 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за полгода. Аналитики не... Это минимальный уровень за полгода. Аналитики не... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети" ) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 18 июня, утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,4249 рубля на каждую обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на привилегированную, говорится в материалах... читать дальше

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РФ в январе-мае этого года поставила на зарубежные рынки свыше 3 млн тонн ячменя, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на экспертные оценки. Поставки ячменя в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.)... Поставки ячменя в текущем сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.)... читать дальше

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Российские агростраховщики выплатили с начала 2024 года 1,6 млрд рублей за ущерб посевам, который был связан с чрезвычайными ситуациями климатического характера, сообщил журналистам президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Всего режим ЧС за период был... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в среду на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,47 коп. и составил 11,1915 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33... Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33...

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 97,3% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 657 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 657 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период. "Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем... "Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем... читать дальше

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