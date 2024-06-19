Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня

19 июня. FINMARKET.RU -РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6174,77 (-316,89) руб./грамм; на серебро - 77,39 (-4,42) руб./грамм; на платину - 2566,23 (-120,09) руб./грамм; на палладий - 2316,52 (-179,52) руб./грамм.

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут вечером в среду на фоне опасений в отношении ее поставок из-за напряженности в Красном море. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 МСК составляет $85,71 за баррель,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,47 коп. и составил 11,1915 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33... Минимальный курс юаня составил 10,8905 руб., максимальный - 11,4975 руб. Было заключено 39147 сделок. Объем торгов составил 86523,33...

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года составила 97,3% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 657 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 20 млрд 657 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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Банк России повторил сигнал о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий существенно более продолжительный период. "Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем... "Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем... читать дальше

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Индекс РТС, снижавшийся вечером в среду на 2%, резко вырос и оказался в плюсе сразу на 3,2% за счет нового курса доллара, объявленного ЦБ РФ на четверг; при этом фондовый индекс МосБиржи продолжил снижаться чуть более чем на 2%. Основной причиной резкого скачка вверх... Основной причиной резкого скачка вверх... читать дальше

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Старение населения, рост оборонных расходов, изменение климата и цифровизация станут существенной нагрузкой для бюджетов стран еврозоны в ближайшие десятилетия, говорится в исследовании Европейского центрального банка (ЕЦБ). По словам регулятора, эти тренды станут... По словам регулятора, эти тренды станут... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6174,77 (-316,89) руб./грамм; на серебро - 77,39 (-4,42) руб./грамм; на платину - 2566,23 (-120,09) руб./грамм; на палладий - 2316,52 (-179,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 89,0914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 420,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июня, составляет 82,6282 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 440,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-731 на 38 млрд 974,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети Юг" на годовом собрании 19 июня приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании. "Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети Юг" по итогам 2023 года", - говорится в сообщении. "Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети Юг" по итогам 2023 года", - говорится в сообщении. Из... Из... читать дальше

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Большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. "Мошенники, к сожалению, сегодня переходят в мессенджеры, и более 90 мошеннических... "Мошенники, к сожалению, сегодня переходят в мессенджеры, и более 90 мошеннических... читать дальше

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Запасы меди на складах, которые отслеживает Шанхайская фьючерсная биржа, достигли самого высокого уровня за четыре года после того, как скачок цен и слабый потребительский спрос подтолкнули китайских производителей к снижению закупок этого металла, пишет Financial... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 40,78 пункта (1,31%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3073,37 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3107,1 (-0,23%) пункта,... читать дальше

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Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов. Поправки в Бюджетный кодекс (N639660-8) были внесены в парламент... Поправки в Бюджетный кодекс (N639660-8) были внесены в парламент... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,69/90,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 285 коп., Cредний курс продажи упал...

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