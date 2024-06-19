19 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|апрель 2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|май 2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|апрель 2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|апрель 2024
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19 июня 2024 года 09:11
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов.
Котировки акций технологических компаний растут вслед за подъемом стоимости бумаг американской Nvidia Corp. Поддержку азиатским рынкам также оказывают данные об... читать дальше
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19 июня 2024 года 09:07
Снижение отпускных цен ведущими ритейлерами и ослабление темпов роста розничных продаж в Соединенных Штатах может означать начало замедления потребительских расходов, что повышает вероятность снижения ключевой процентной ставки, сказала член совета управляющих Федеральной... читать дальше
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19 июня 2024 года 09:03
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:59
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить параметры налоговой амнистии при подготовке ко второму чтению правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Соответствующее предложение комитета содержится в его заключении на законопроект, который... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:53
Объем японского экспорта в мае увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост был отмечен по итогам 6-го месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:45
Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI.
Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев,... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:37
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене сегодня утром после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.
Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.
Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 15,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 84,46 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:24
Сбор зерна в РФ в 2024 году будет самым низким с 2021 года и составит 127,4 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году, прогнозируют эксперты "СовЭкона". В 2021 году было собрано 121,2 млн тонн, в 2022 году - 157,6 млн тонн.
Производство пшеницы в этом году составит... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:16
Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 14-19% с 8-13% ранее, следует из аналитического обзора регулятора.
Прогноз по росту средств юридических лиц в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%, что немного ниже...
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19 июня 2024 года 08:07
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, участники рынка оценивали статданные и корпоративные новости.
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, согласно окончательным данным... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 87,0354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,01 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 93,2994 руб. По сравнению с...
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19 июня 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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19 июня 2024 года 08:00
Сегодня в США праздник - День Освобождения Рабов .
Это автоматическое сообщение.
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