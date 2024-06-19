Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов.

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Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI.

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Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене сегодня утром после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 15,99 млрд руб.

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Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 84,46 млрд руб.

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Сбор зерна в РФ в 2024 году будет самым низким с 2021 года и составит 127,4 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году, прогнозируют эксперты "СовЭкона". В 2021 году было собрано 121,2 млн тонн, в 2022 году - 157,6 млн тонн.

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Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 14-19% с 8-13% ранее, следует из аналитического обзора регулятора.

Прогноз по росту средств юридических лиц в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%, что немного ниже...