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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в мае составила 0,74%
Рост потребительских цен в мае ускорился до 0,74% после повышения на 0,5% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,30% после 7,84% в апреле. Рост цен в мае оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,53%
 
В РФ могут ввести маркировку для банкоматов
В России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Это следует из письма директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрия Плясунова, направленного в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор...
 
Рост потребительского кредитования в 2024 году составит 7-12% - ЦБ РФ
Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по...
 
У бизнеса растет спрос на китайскую валюту
В период с 1 января по 1 июня 2024 года портфель межбанковских кредитов (МБК), выданных "дочками" китайских финансовых организаций, вырос в среднем на 58%, следует из данных их отчетности по РСБУ по форме 101. При этом за май объем МБК трех...
 
19 июня 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы апрель 2024
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании май 2024
12:00 Баланс счета текущих операций Италии апрель 2024
12:00 Объем строительства в еврозоне апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
19 июня 2024 года 09:11
Азиатские фондовые рынки демонстрируют противоречивый настрой
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов.

Котировки акций технологических компаний растут вслед за подъемом стоимости бумаг американской Nvidia Corp. Поддержку азиатским рынкам также оказывают данные об...    читать дальше
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19 июня 2024 года 09:07
Ослабление темпов роста розничных продаж в США повышает вероятность снижения ставки
Снижение отпускных цен ведущими ритейлерами и ослабление темпов роста розничных продаж в Соединенных Штатах может означать начало замедления потребительских расходов, что повышает вероятность снижения ключевой процентной ставки, сказала член совета управляющих Федеральной...    читать дальше
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19 июня 2024 года 09:03
ВТБ разместит 20 июня однодневные бонды серии КС-4-732 на 250 млрд рублей
9 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-732 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:59
Бюджетный комитет Госдумы предложил уточнить параметры налоговой амнистии
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить параметры налоговой амнистии при подготовке ко второму чтению правительственного законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Соответствующее предложение комитета содержится в его заключении на законопроект, который...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:53
Объем японского экспорта в мае вырос на 13,5%, импорта - на 9,5%
Объем японского экспорта в мае увеличился на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,28 трлн иен ($52,46 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост был отмечен по итогам 6-го месяца подряд и стал самым сильным с ноября 2022...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:45
Федрезерау потребуется больше статданных для изменения ставки - глава ФРБ Ричмонда
Федеральной резервной системе (ФРС) США потребуется больше статданных для изменения процентных ставок, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин в интервью новостному изданию MNI.

Текущая базовая ставка подойдет для различных сценариев,...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:37
Цены на нефть стабильны после роста накануне
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в цене сегодня утром после активного подъема накануне, после которого котировки обновили максимумы за семь недель.

Цены восстановились после падения в начале июня на позитивной риторике стран ОПЕК+, отметил редактор издания...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:31
Американские фондовые индексы выросли на 0,1-0,3%
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. В среду биржи США закрыты в связи с Днем освобождения от рабства.

Инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 15,99 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 15,99 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 84,46 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 84,46 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:24
Сбор зерна в РФ в текущем году будет самым низким с 2021 года, считают эксперты
Сбор зерна в РФ в 2024 году будет самым низким с 2021 года и составит 127,4 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году, прогнозируют эксперты "СовЭкона". В 2021 году было собрано 121,2 млн тонн, в 2022 году - 157,6 млн тонн.

Производство пшеницы в этом году составит...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:16
ЦБ РФ повысил прогноз по росту средств населения в банках в 2024 году до 14-19%
Банк России повысил прогноз прироста средств населения на счетах в банках в 2024 году до 14-19% с 8-13% ранее, следует из аналитического обзора регулятора.

Прогноз по росту средств юридических лиц в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%, что немного ниже...
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19 июня 2024 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги в плюсе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, участники рынка оценивали статданные и корпоративные новости.

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 2,6% в годовом выражении, согласно окончательным данным...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июня в размере 87,0354 руб., евро - 93,2994 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 87,0354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,01 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 93,2994 руб. По сравнению с...
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19 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Объем спроса нерезидентов на американские...    читать дальше
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19 июня 2024 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в США праздник - День Освобождения Рабов .

Это автоматическое сообщение.
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