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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,763 руб.
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18 июня 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,763 руб.

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18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,92 коп. и составил 11,763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,45 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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