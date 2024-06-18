Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,45 руб. за юань.

18 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,92 коп. и составил 11,763 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57981,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,046 млрд руб., или на...

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Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом... "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,92 коп. и составил 11,763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн... Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн...

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ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибили банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора. "Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а... "Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением индекса МосБиржи и незначительным ростом индекса РТС из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть В Азии во... В Азии во... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии оптимизировал регулирование применения таможенной процедуры временного ввоза, сообщила пресс-служба ЕЭК. "11 июля вступит в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии о некоторых вопросах применения таможенной... "11 июля вступит в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии о некоторых вопросах применения таможенной... читать дальше

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Цены на нефть перешли к активному росту сегодня вечером. Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по... Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по... читать дальше

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Китайский юань заметно усилил темпы падения на "Московской бирже", его котировки упали ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 г. Курс юаня составил 11,51 руб. в 18:21 мск, что на 32,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 44,1... Курс юаня составил 11,51 руб. в 18:21 мск, что на 32,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 44,1... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в мае произвели 3,13 млрд яиц, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (3,24 млрд штук), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За пять месяцев производство снизилось на 2,6%, до 15,57 млрд яиц против 15,99 млрд штук в... читать дальше

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Швейцарский финрегулятор Finma обвинил местное подразделение HSBC, работающее с частными лицами, в нарушении правил в сфере противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем (anti-money laundering, AML), пишет Financial Times. По мнению регулятора, банк... По мнению регулятора, банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,75 коп. и составил 11,7862 руб. Минимальный курс юаня составил 11,599 руб., максимальный - 11,974 руб. Было заключено 18004 сделки. Объем торгов составил 45482,66... Минимальный курс юаня составил 11,599 руб., максимальный - 11,974 руб. Было заключено 18004 сделки. Объем торгов составил 45482,66...

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РФ с сентября 2023 года по май 2024 года (сезон по масличным - с сентября по август) произвела 7,7 млн тонн растительного масла, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщает Масложировой союза РФ (МЖСР). Производство подсолнечного масла за этот... Производство подсолнечного масла за этот... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в июне вернулись на уровень февраля 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до... Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до... читать дальше

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Американская McDonald''s Corp. прекращает совместный с IBM двухлетний ИИ-эксперимент по автоматизации обслуживания (automated order taking, AOT) автомобилистов в формате drive-through (без выхода из машины), пишет журнал Restaurant Business со ссылкой на электронное письмо... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6491,66 (-180,46) руб./грамм; на серебро - 81,81 (-1,82) руб./грамм; на платину - 2686,32 (-30,68) руб./грамм; на палладий - 2496,04 (-52,05) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 87,0354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 201,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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