Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 410,8 млрд руб.

18 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июня по данным на начало операционного дня выросло до 410,8 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57981,618 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1207,046 млрд руб., или на...

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Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на уровне 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом... "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31,92 коп. и составил 11,763 руб. Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн... Минимальный курс юаня составил 11,44 руб., максимальный - 11,967 руб. Было заключено 67954 сделки. Объем торгов составил 122326,86 млн...

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ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибили банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора. "Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а... "Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением индекса МосБиржи и незначительным ростом индекса РТС из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть В Азии во... В Азии во... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии оптимизировал регулирование применения таможенной процедуры временного ввоза, сообщила пресс-служба ЕЭК. "11 июля вступит в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии о некоторых вопросах применения таможенной... "11 июля вступит в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии о некоторых вопросах применения таможенной... читать дальше

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Цены на нефть перешли к активному росту сегодня вечером. Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по... Позитивным фактором для рынка стали данные о том, что розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле. Рост был отмечен по... читать дальше

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Китайский юань заметно усилил темпы падения на "Московской бирже", его котировки упали ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 г. Курс юаня составил 11,51 руб. в 18:21 мск, что на 32,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 44,1... Курс юаня составил 11,51 руб. в 18:21 мск, что на 32,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 44,1... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в мае произвели 3,13 млрд яиц, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (3,24 млрд штук), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За пять месяцев производство снизилось на 2,6%, до 15,57 млрд яиц против 15,99 млрд штук в... читать дальше

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Швейцарский финрегулятор Finma обвинил местное подразделение HSBC, работающее с частными лицами, в нарушении правил в сфере противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем (anti-money laundering, AML), пишет Financial Times. По мнению регулятора, банк... По мнению регулятора, банк... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,75 коп. и составил 11,7862 руб. Минимальный курс юаня составил 11,599 руб., максимальный - 11,974 руб. Было заключено 18004 сделки. Объем торгов составил 45482,66... Минимальный курс юаня составил 11,599 руб., максимальный - 11,974 руб. Было заключено 18004 сделки. Объем торгов составил 45482,66...

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РФ с сентября 2023 года по май 2024 года (сезон по масличным - с сентября по август) произвела 7,7 млн тонн растительного масла, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщает Масложировой союза РФ (МЖСР). Производство подсолнечного масла за этот... Производство подсолнечного масла за этот... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в июне выросли до 11,9% с 11,7% в мае, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в июне вернулись на уровень февраля 2024 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до... Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне выросла до... читать дальше

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Американская McDonald''s Corp. прекращает совместный с IBM двухлетний ИИ-эксперимент по автоматизации обслуживания (automated order taking, AOT) автомобилистов в формате drive-through (без выхода из машины), пишет журнал Restaurant Business со ссылкой на электронное письмо... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6491,66 (-180,46) руб./грамм; на серебро - 81,81 (-1,82) руб./грамм; на платину - 2686,32 (-30,68) руб./грамм; на палладий - 2496,04 (-52,05) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июня, составляет 87,0354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 201,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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