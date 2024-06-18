18 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|май 2024
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|июнь 2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|июнь 2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|май 2024
|16:15
|Промышленное производство в США
|май 2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|апрель 2024
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18 июня 2024 года 09:06
Сегодня азиатские фондовые индексы повышаются, исключением выступает только гонконгский индикатор.
Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства... читать дальше
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18 июня 2024 года 09:04
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,6% с ожидавшихся в марте 2,4%.
Улучшение прогноза обусловлено повышением уверенности в перспективах подъема европейской экономики, восстановлением экспортного сектора... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:57
Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания.
Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.
Ставка остается на этом... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:49
Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:42
Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, причем локомотивом роста стал техсектор, а индекс S&P 500 по итогам сессии обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года.
Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,49% и... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:34
Цены на нефть слабо опускаются во вторник после 2%-го подъема по итогам предыдущей сессии на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $84,12... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 61,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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18 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,23 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 июня 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,72 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 июня 2024 года 08:30
Россия будет развивать с КНДР неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаиморасчетов, совместно противостоять нелегитимным санкциям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:21
Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.
Дивидендная политика "М.Видео-Эльдорадо", которая была утверждена в феврале 2021 года,... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:12
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник с разнонаправленными изменениями.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,09%, до 511,49 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,06%,... читать дальше
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18 июня 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 89,0499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,59 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с...
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18 июня 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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17 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59188,664 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,721 млрд руб., или на...
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