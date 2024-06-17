Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -169,5 млрд руб.

17 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -169,5 млрд руб.

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Сельскохозяйственное производство в Белоруссии в хозяйствах всех категорий в январе-мае 2024 года увеличилось в сопоставимых ценах на 8,1% к уровню аналогичного периода 2023 года и составило 8,6 млрд белорусских рублей, сообщил Национальный статистический комитет страны... читать дальше

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Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 5600 пунктов к концу текущего года, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина. Мартовский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5200 пунктов. В... Мартовский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5200 пунктов. В... читать дальше

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-729 на 60 млрд 164,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. сборы по страхованию имущества физлиц снизились на 11% (3,2 млрд рублей) к уровню 1-го квартала 2023 года и составили 25,9 млрд рублей, согласно данным Банка России. Выплаты по этой линии страхования по итогам января-марта 2024 года были на уровне... Выплаты по этой линии страхования по итогам января-марта 2024 года были на уровне... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для ИТ-специалистов, сообщает аппарат вице-премьера. Министерства должны представить соответствующие предложения до 20 июня. "Эти предложения должны содержать... Министерства должны представить соответствующие предложения до 20 июня. "Эти предложения должны содержать... читать дальше

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Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о... "Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,73 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3198,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3221,53 (+0,17%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,73/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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Кредитование сельского хозяйства РФ за 4 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,9%, следует из размещенных на сайте ЦБ РФ материалов о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Год назад темпы роста были выше -... читать дальше

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Французский фондовый индекс CAC 40 за прошлую неделю упал более чем на 6%, что стало худшим показателем за 2 года, сообщает MarketWatch. В результате капитализация французского рынка акций опустилась до $3,17 трлн, что меньше, чем у британского рынка ($3,23 трлн), по данным... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024-2026 годы. Церемония подписания состоялась в рамках официального визита мэра российской столицы в Китай. Как сообщил... Как сообщил... читать дальше

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Во вторник, 18 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1,8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во вторник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,72 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 18 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Во вторник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нидерландский финансовый конгломерат ING Groep NV прогнозирует среднегодовое повышение прибыли на 4-5% в период с 2024 года по 2027 год, говорится в его сообщении. На 2021-2025 год целевой уровень данного показателя составляет 3%. На 2021-2025 год целевой уровень данного показателя составляет 3%. ING ожидает, что в 2024-2027... ING ожидает, что в 2024-2027... читать дальше

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