17 июня 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|июнь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 июня 2024 года 16:58
Сельскохозяйственное производство в Белоруссии в хозяйствах всех категорий в январе-мае 2024 года увеличилось в сопоставимых ценах на 8,1% к уровню аналогичного периода 2023 года и составило 8,6 млрд белорусских рублей, сообщил Национальный статистический комитет страны... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:50
Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 5600 пунктов к концу текущего года, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина.
Мартовский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5200 пунктов. В... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:48
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-729 на 60 млрд 164,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:41
В 1-м квартале т.г. сборы по страхованию имущества физлиц снизились на 11% (3,2 млрд рублей) к уровню 1-го квартала 2023 года и составили 25,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.
Выплаты по этой линии страхования по итогам января-марта 2024 года были на уровне... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:33
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры проработать вопрос продления льготной ипотеки для ИТ-специалистов, сообщает аппарат вице-премьера.
Министерства должны представить соответствующие предложения до 20 июня. "Эти предложения должны содержать... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:25
Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. На прошлый год и текущий год такой показатель определялся законом о... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,73 пункта (0,551%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3198,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3221,53 (+0,17%) пункта,... читать дальше
.
17 июня 2024 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,73/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...
.
17 июня 2024 года 15:48
Кредитование сельского хозяйства РФ за 4 месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,9%, следует из размещенных на сайте ЦБ РФ материалов о кредитовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Год назад темпы роста были выше -... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:39
Французский фондовый индекс CAC 40 за прошлую неделю упал более чем на 6%, что стало худшим показателем за 2 года, сообщает MarketWatch. В результате капитализация французского рынка акций опустилась до $3,17 трлн, что меньше, чем у британского рынка ($3,23 трлн), по данным... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:31
Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и Народным правительством Пекина на 2024-2026 годы. Церемония подписания состоялась в рамках официального визита мэра российской столицы в Китай.
Как сообщил... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:30
Во вторник, 18 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 1,8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:30
Во вторник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $13,72 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:30
Во вторник, 18 июня, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $300 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
.
17 июня 2024 года 15:30
Во вторник, 18 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 9,23 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
17 июня 2024 года 15:23
Нидерландский финансовый конгломерат ING Groep NV прогнозирует среднегодовое повышение прибыли на 4-5% в период с 2024 года по 2027 год, говорится в его сообщении.
На 2021-2025 год целевой уровень данного показателя составляет 3%.
ING ожидает, что в 2024-2027... читать дальше
.