Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,1574 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,097 руб., максимальный - 12,2325 руб. Было заключено 43239 сделок. Объем торгов составил 85256,4 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1595 руб. за юань.

14 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,42 коп. и составил 12,1574 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58898,943 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1111,990 млрд руб., или на...

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Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 5,4% ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года, опубликовал Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в 1-мI квартале 2024 года составил 43 трлн 240... Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в 1-мI квартале 2024 года составил 43 трлн 240... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 июня выросли на 0,22% после повышения на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,07% при общей инфляции... По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,07% при общей инфляции... читать дальше

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Инфляция в РФ с 4 по 10 июня в РФ составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%. Плодоовощная продукция с 4 по 10... Плодоовощная продукция с 4 по 10... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет умеренного спроса в отдельных бумагах. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%,... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок вернулись на негативную территорию вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе. Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+, но дальнейший рост ограничен неопределенностью экономических... Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+, но дальнейший рост ограничен неопределенностью экономических... читать дальше

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Порядка 77% акционеров Tesla Inc., принимавших в четверг участие в голосовании по вопросу о компенсационном пакете главы компании Илона Маска, высказались в поддержку выплаты ему вознаграждения, говорится в документах, направленных Tesla Комиссии по ценным бумагам и биржам... читать дальше

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ПАО "Россети Центр и Приволжье" в 2024 году планирует направить на реализацию инвестиционной программы 22,875 млрд рублей, что на 27,3% меньше фактического показателя прошлого года, говорится в годовом отчете компании. Финансирование инвестпрограммы в 2023 году... Финансирование инвестпрограммы в 2023 году... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,42 коп. и составил 12,1574 руб. Минимальный курс юаня составил 12,097 руб., максимальный - 12,2325 руб. Было заключено 43239 сделок. Объем торгов составил 85256,4... Минимальный курс юаня составил 12,097 руб., максимальный - 12,2325 руб. Было заключено 43239 сделок. Объем торгов составил 85256,4...

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Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2024 года составило $38,1 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $21,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,... читать дальше

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Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-мае 2024 года увеличила контейнерные перевозки грузов во всех видах сообщения на 22,8% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 133,3 тыс. TEU, сообщила пресс-служба СЖД. В том числе транспортировка... В том числе транспортировка... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6617,04 (+19,91) руб./грамм; на серебро - 83,73 (+0,41) руб./грамм; на платину - 2740,4 (-13,31) руб./грамм; на палладий - 2585,77 (-26,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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