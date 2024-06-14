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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 июня
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14 июня 2024 года 17:24

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 июня

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14 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6617,04 (+19,91) руб./грамм; на серебро - 83,73 (+0,41) руб./грамм; на платину - 2740,4 (-13,31) руб./грамм; на палладий - 2585,77 (-26,14) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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