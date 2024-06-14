14 июня 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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14 июня. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.06.2024
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|июнь 2024
|18.06.2024
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|май 2024
|18.06.2024
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|июнь 2024
|18.06.2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|июнь 2024
|18.06.2024
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|май 2024
|18.06.2024
|16:15
|Промышленное производство в США
|май 2024
|18.06.2024
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|апрель 2024
|19.06.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|апрель 2024
|19.06.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|май 2024
|19.06.2024
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|апрель 2024
|19.06.2024
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|апрель 2024
|20.06.2024
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|июнь 2024
|20.06.2024
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|июнь 2024
|20.06.2024
|09:00
|Цены производителей в Германии
|май 2024
|20.06.2024
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|I квартал 2024
|20.06.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 июня
|20.06.2024
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|июнь 2024
|20.06.2024
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|май 2024
|20.06.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 мая по 01 июня
|20.06.2024
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|июнь 2024
|20.06.2024
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 июня
|21.06.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|май 2024
|21.06.2024
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|июнь 2024
|21.06.2024
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|май 2024
|21.06.2024
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|май 2024
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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